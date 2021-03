KAROL G TRASCIENDE A NIVELES INNOVADORES CON EL ESTRENO DE SU NUEVO ÁLBUM ‘KG0516’

Luego de conquistar los listados de música a nivel global con múltiples sencillos imprescindibles como «Tusa» junto a Nicki Minaj, «Ay DiOs Mio!», «Bichota» y más recientemente, «Location» junto a Anuel AA y J Balvin; la superestrella multi-platino y artista latina femenina #1 del mundo, Karol G, sorprende a sus fanáticos con el estreno de su nuevo álbum ‘KG0516’. Este disco es la producción más íntima y experimental de la cantautora, y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

‘KG0516’ hace referencia a un número de vuelo, que deriva de las siglas de Karol G, acompañadas del mes y el día (16 de mayo de 2006) en que la artista firmó su primer contrato discográfico – comenzando su viaje hacia convertirse en la superestrella global que es hoy en día. Según Karol G, la intención del título del disco, es invitar a sus fanáticos a incursionar en el vuelo de su nueva era artística, donde musicalmente trasciende a nuevas dimensiones.

«Para mi este álbum representa la evolución de Carolina como persona y de Karol G como artista. Es un número de vuelo con el que invitó a la gente a que se unan en mi nuevo viaje musical, donde cada canción representa una escala que te lleva a un lugar completamente diferente», expresó la cantante. «Experimente y fusioné varios sonidos con distintos géneros y vibes. Es algo que nunca han escuchado de mí, y son canciones que representan la manera más real de la persona y la artista que soy».

– Karol G

En su tercer disco de estudio, la cantautora y ganadora del Latin GRAMMY® logra demostrar su evolución artística y su alta versatilidad musical. No conforme con ser la co-escritora de todas las canciones dentro del álbum, por primera vez, la cantante debutó como productora musical a la par de su colaborador por años Ovy On The Drums. A través de estas canciones, Karol G explora una gran gama de géneros musicales, que incluyen innovadoras fusiones de sus característicos ritmos del Reggaeton junto a influencias del Pop, Country, Bachata, música Mexicana, etc.

El álbum contiene un total de 16 canciones y cuenta con grandes colaboraciones junto con artistas de alto calibre como Alberto Stylee, Anuel AA, Brray, Camilo, Emilee, Ivy Queen, J Balvin, Juanka, Ludacris, Mariah Angeliq, Nathy Peluso, Nicki Minaj, Nicky Jam, Ozuna, Wisin & Yandel, Yandar & Yostin y Zion. Cada uno de los colaboradores en el disco provienen de un lugar del mundo diferente, lo que permite que cada canción tenga una perspectiva sonora totalmente única.

Hoy en día, Karol G se encuentra entre los 50 artistas más escuchados del mundo, contando con más de 24 mil millones de reproducciones en las plataformas digitales de música y más de 80 millones de seguidores en sus redes sociales. Su sencillo «Bichota« se convirtió en uno de los himnos más populares de la música latina, con casi mil millones de reproducciones globales.

Mientras tanto, su sencillo más reciente «Location« junto a Anuel AA y J Balvin, se convirtió en un éxito instantáneo y rápidamente recibió la certificación Platino por la RIAA. La canción debutó #6 en el listado «Hot Latin Songs» de Billboard, haciendo de Karol G la artista femenina con la mayoría de entradas al Top 10 del listado. «Bichota» y «Location« forman parte de ‘KG0516‘, al igual que sus grandes éxitos mundiales «Tusa» junto a Nicki Minaj y «Ay DiOs Mío!«.

