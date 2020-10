KAROL G Presenta su Nuevo Sencillo “Bichota”, un Llamado al Empoderamiento y la Inclusión para Todos

“Bichota es una celebración de todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos. ¡Somos todos Bichotas en nuestra forma muy especial, espero que esta canción le brinde la fortaleza a cualquier persona que la necesite, para que seas TÚ mismo y el jefe de tu vida!” – KAROL G

La superestrella del reggaetón y artista latina femenina #1 en el mundo, KAROL G, presenta su nuevo sencillo “Bichota” el cual fue lanzado globalmente el 23 de octubre a las 12:00am EST. “Bichota,” escrita por KAROL G y su gran colaborador y productor por varios años, Ovy On The Drums, es un himno poderoso que lleva un llamado al empoderamiento y a la inclusión para todos. En palabras de KAROL G, “Bichota es una celebración para todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos…” Este nuevo sencillo llega tras el tema de KAROL G certificado 3X platino por la RIAA, “Ay, DiOs Mío” y “Tusa” conNicki Minaj, la canción latina más exitosa y escuchada durante el 2020 alrededor del mundo.

El video musical para “Bichota” fue dirigido por el galardonado director, Colin Tilley (J Balvin, Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Cardi B y más) y el vestuario fue manejado por la reconocida, Zerina Akers (Beyonce).

Esta semana KAROL G también arrasó las categorías femeninas durante los 2020 Billboard Latin Music Awards donde ganó los premios por Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina y Top Latin Álbums Artista del Año, Femenina.

¡ANUNCIO!: KAROL G se presentará durante los 2020 Latin GRAMMY Awards donde está nominada 4 veces incluyendo las categorías Canción del Año y Grabación del Año con el tema “Tusa” con Nicki Minaj. La ceremonia será transmitida en vivo el 19 de noviembre por Univisión.

Acerca de KAROL G:

Reconocida a nivel mundial como la artista femenina latina número uno en el mundo, KAROL G se ha convertido no sólo en un ícono de la cultura pop, sino también en un símbolo importante y poderoso de la música latina en todo el mundo. Ella es la cantautora detrás de algunos de los éxitos más importantes de la música latina, incluyendo «Tusa» con Nicki Minaj, que se convirtió en la canción latina número 1 de 2020 después de estar al tope de las listas mundiales más codiciadas. También ha colaborado con J Balvin, Luis Fonsi, Nicky Jam, Bad Bunny, Jonas Brothers, Quavo, Anuel AA, Ozuna y muchos otros. KAROL G recibió un premio Grammy Latino al «Mejor Artista Nuevo» (2018) y una gran cantidad de otros premios y certificaciones, incluidas 5 certificaciones Diamante por la RIAA en los Estados Unidos. Ella cuenta con más de 80 millones de seguidores en las redes sociales gracias a la conexión genuina que mantiene con sus fans, lo que la ha llevado a lograr más de 20 mil millones de streams durante su carrera, convirtiéndola en una de las artistas más escuchadas en todo el mundo.

