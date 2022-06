Justin Bieber cancela los próximos conciertos por una parálisis facial provocada por un virus

Una parálisis facial parcial provocada por un virus ha obligado a Justin Bieber a dejar de lado momentáneamente su carrera. En un vídeo publicado en la red social Instagram, el cantante dijo que le han diagnosticado síndrome de Ramsay Hunt y que solo puede sonreír con un lado de la boca. El canadiense, de 28 años, ha cancelado algunos conciertos para centrarse en su recuperación.

Además de la boca, la parálisis también ha afectado a los nervios del oído derecho y la cara. El cantante pop ha explicado que su ojo derecho no parpadea y no puede mover ese lado. “Así que hay una parálisis completa en este lado de mi cara”, señaló a la vez que explicaba que está haciendo ejercicios de gimnasia facial y que espera recuperarse. “Volverá a la normalidad”, añadió. “Es sólo algo temporal pero no sé cuánto tiempo va a durar”, dijo a sus seguidores, a los que aseguró que ahora mismo es físicamente incapaz de subir al escenario.

Bieber alcanzó la fama a los 13 años al convertirse en un fenómeno mundial del pop con canciones como Baby y Believe. Ha ganado dos Grammys de las 22 nominaciones recibidas, las últimas por el mejor disco y canción del año por Peaches, su último éxito.

El síndrome que padece Bieber es provocado cuando un virus, el mismo que causa la varicela y el herpes zóster, infecta un nervio en la cabeza. Es una erupción dolorosa que suele responder al tratamiento de esteroides o antivirales. En el vídeo de Instagram el cantante no especifica si está tomando medicamentos para tratarlo; solo que, además de la gimnasia facial, se dedicará a corto plazo “a descansar y relajarse” hasta que pueda volver a hacer aquello para lo que nació, según dice.

Este está siendo un año no tan bueno para Bieber. En febrero, fue diagnosticado de covid tras el concierto inaugural de su gira mundial, y al mes siguiente, su esposa, Hailey, sufrió un coágulo en el cerebro justo cuando el cantante reanudaba la gira, informa el portal Huffpost. Hailey Bieber se recuperó a las pocas horas, aunque admitió haber sufrido “uno de los peores sustos” de su vida. En 2016, el cantante anunció a sus seguidores que arrastraba un profundo cansancio mental y emocional debido a la presión y las expectativas depositadas en él. Tras superar una depresión, en 2020 sacó su primer disco en cinco años.

