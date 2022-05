INA de Rio Claro celebra el Día del Estudiante

El pasado 24 de mayo se celebró con rotundo éxito el Día del Estudiante en el Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde del INA en Río Claro, un evento cargado de energía, actitud positiva y participativa, en el que participaron todos los grupos que se atienden de forma presencial, el día del estudiante entre otras cosas, está pensado como un medio para alcanzar un sentido de pertenencia en la comunidad estudiantil, toda vez que también se logra promover el deporte, la diversión y contribuir a reducir los niveles de stress y ansiedad que pudiesen tener las personas estudiantes, por otra parte, este tipo de actividades incrementa la motivación positiva en la población estudiantil situación que contribuye en la reducción de los índices de deserción.

Georgi Roberto Cerdas Fuentes, estudiante del servicio de mecánico(a) para centros de servicio encuentra que estas actividades permiten generar comunidad y liberar el stress. “La actividad me pareció excelente, algo bonito, un convivio con todo el personal del INA y todos los estudiantes de los diferentes cursos, este tipo de espacios me parecen muy importantes, ya que motivan al estudiante, nos permiten liberar un poco el stress de nuestra vida cotidiana, en resumen, me pareció una actividad muy motivadora.”

Martha Eugenia Cubero Guevara, estudiante del servicio de Bartender Salonero Profesional, considera que este tipo de actividades deben realizarse más seguido con toda la comunidad estudiantil. “La verdad sí me encantó la actividad del Día del Estudiante, ojalá y se pudiera seguir haciendo ciertas cosas así parecidas con la participación de todos los grupos, creo que también a mis compañeros también les agrado mucho. Pienso que estas actividades generan en toda la población estudiantil una unión de grupo, y me parece benéfico no solo venir a estudiar al INA, sino también, poder distraerse un ratito.”

Carlos Murillo Barrios, Encargado del Centro Regional del INA en Río Claro, muy satisfecho por el apoyo recibido por parte de la comunidad estudiantil en la actividad al respecto indica: “Hoy en el INA de Río Claro celebramos el Día del estudiante, garantizado por la ley 9090, con una gran participación de más de 100 estudiantes que se capacitan en diferentes áreas técnicas de la institución, así como también del personal docente, administrativo y operativo. A todas las personas muchas gracias por su participación activa y protagónica.

El evento se llevó a cabo en un ambiente de mucho talento de nuestros jóvenes, aparte, hacemos un llamado a la juventud en general y a los diferentes sectores económicos y sociales, para que hagan uso de la formación, capacitación y certificación que el INA brinda, muy especialmente a las personas habitantes de nuestra querida Zona Sur.”

