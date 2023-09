IMAGINE DRAGONS PRESENTA EL NUEVO SENCILLO «CHILDREN OF THE SKY (A STARFIELD SONG)»

Imagine Dragons presenta un nuevo sencillo titulado “Children of the Sky (a Starfield song)” inspirado en el exitoso juego de rol de ciencia ficción, Starfield ™ , que llega a las tiendas y online el próximo miércoles 6 de septiembre de 2023. Escuche “Children of the Sky (a Starfield song)”

Imagine Dragons creó “Children of the Sky (a Starfield song)” teniendo en cuenta el universo de Starfield . Su entusiasta orquestación refleja un cuestionamiento introspectivo sobre nuestro lugar en el universo y las grandes preguntas de la vida, con momentos de drama amplificados a través de un gancho sísmico característico.

Estén atentos al estreno de un vídeo musical oficial.

Acerca de la canción, el líder de Imagine Dragons y ávido aficionado a los juegos, Dan Reynolds, comentó: «Bethesda creó juegos icónicos que hemos estado jugando durante la mayor parte de nuestras vidas y nos sentimos honrados de haber colaborado en esta canción para Starfield. La canción, al igual que el juego, plantea algunas de las preguntas más difíciles a las que nos enfrentamos como seres humanos al intentar encontrar nuestro lugar en el universo».

El compositor de Starfield, Inon Zur, dijo: “Estoy muy emocionado y honrado de revelar que he colaborado con el legendario grupo Imagine Dragons para crear CHILDREN OF THE SKY (A STARFIELD SONG). La banda ha creado una canción asombrosa, emotiva y memorable, y yo me uní a ellos para crear el motivo de Starfield en la canción, así como elementos icónicos del tema principal y el tratamiento orquestal de Starfield. El resultado es una gran celebración para Starfield y espero que los fans del grupo, así como los jugadores de todo el mundo, lo encuentren tan estimulante y magnífico como todos sentimos”.

Recientemente, el grupo lanzó el aclamado documental original de HULU, IMAGINE DRAGONS LIVE IN VEGAS, que se transmite exclusivamente en HULU en los Estados Unidos. En conjunto, lanzaron el álbum de la banda sonora de IMAGINE DRAGONS LIVE IN VEGAS .

Estén atentos para más novedades de Imagine Dragons próximamente.

Starfield es el primer universo nuevo en más de 25 años de Bethesda Game Studios, los galardonados creadores de The Elder Scrolls V: Skyrim ® y Fallout ® 4. En este juego de rol de próxima generación ambientado entre las estrellas, puedes crear cualquier personaje que desees y explorar con una libertad incomparable mientras te embarcas en un viaje épico para responder al mayor misterio de la humanidad. Starfield está programado para lanzarse el 6 de septiembre de 2023 para Xbox Series X|S, Windows PC y Steam.

