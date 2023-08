GUNS N’ ROSES REGRESAN CON EL DEBUT DE «PERHAPS»

Guns N’ Roses ha regresado con un nuevo sencillo titulado «Perhaps» ya disponible a través de Geffen Records , que se destaca como el primer lanzamiento de la legendaria banda de rock desde 2021. “Perhaps” hizo su debut notablemente a través de un estreno mundial simultáneo en la radio US Rock. Escucha «Perhaps» y mira el video musical oficial que lo acompaña. Los fanáticos ahora también pueden pre-ordenar un vinilo de 7” de edición limitada de “Perhaps”, que incluye otra nueva canción “The General”.

Guns N’ Roses continúa actualmente su gira mundial masiva de 2023 y ahora visita lugares históricos en los EE. UU. y Canadá, como Fenway Park en Boston, MA el 21 de agosto y Wrigley Field en Chicago, IL el 24 de agosto. La gira concluye en Vancouver, BC en BC Place el lunes 16 de octubre. Esta etapa sigue a la carrera más grande de la banda hasta la fecha que consiste en actuaciones legendarias en Europa en estadios, festivales y arenas este año, incluidas actuaciones aclamadas en festivales en Glastonbury y Hyde Park en Londres.

SOBRE GUNS N ROSES

Incrustado en la cultura popular, la obra histórica de 1987 de Guns N’ Roses, Appetite For Destruction , se destaca como «el álbum debut más vendido en los Estados Unidos» y «el undécimo álbum más vendido en los Estados Unidos de todos los tiempos». Después de su lanzamiento, Guns N’ Roses sacudió al mundo con el golpe uno-dos de Use Your Illusion I y Use Your Illusion II , que obtuvieron más de 7 platinos , logrando los dos primeros lugares en la lista de los 200 mejores álbumes de Billboard a su llegada. Con ventas totales de 100 millones de unidades hasta el momento, su catálogo también consta de G N ‘R Lies (5 veces platino), The Spaghetti Incident? (platino), Greatest Hits (5x-platino) y Chinese Democracy (más de 6 millones en todo el mundo). Sin mencionar que son una de las bandas de rock con más reproducciones en el mundo con un promedio de 27 millones de oyentes mensuales en Spotify. La gira Not In This Lifetime… Tour de la banda se clasificó como la «cuarta gira de conciertos más taquillera de todos los tiempos», vendiendo más de 5 millones de entradas e incluyó una presentación principal en Coachella. Guns N’ Roses nunca se detiene con más giras en el horizonte y otras sorpresas: el “Nightrain” sigue rodando a toda velocidad.

Guns N’ Roses son Axl Rose (voz, teclados), Duff McKagan (bajo), Slash (guitarra principal), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus ( guitarra rítmica), Frank Ferrer (batería) y Melissa Reese (teclado).

