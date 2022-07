FUFU ESTRENA SU MAS RECIENTE SENCILLO “JARABE & FANTA”

Con un increíble talento para improvisar e interpretar FUFU continúa abriéndose espacio en la escena musical dentro del género urbano con su más reciente sencillo, “ JARABE & FANTA ”. Tanto el sencillo como el video musical ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello de Warner Music Latina.

« JARABE & FANTA ” fue escrito por FUFU mientras que la producción del sencillo estuvo a cargo de D Tenox. Con este sencillo, FUFU habla de cómo la vida a veces nos pone frente a frente con momentos difíciles y lo único que queda es conformarse y aprender a vivir de esa manera. Junto al lanzamiento del sencillo, también se lanzó el video musical el cual fue rodado en Bogotá, Colombia bajo la dirección de Hugo Rubiano.

“ JARABE & FANTA fue un tema que cuando lo escuché dije: “de verdad me gusta, de verdad lo escucharía en la estación de radio a diario.” Cosa que digo muy poco, no soy de escuchar mi música. El tema habla sobre cómo la gente que viene desde abajo no tiene un corazón de piedra, todos hemos sufrido y hemos llorado, ¿cuántas veces no has llorado con una canción porque toca partes de tu vida que solo tú sabes? Somos de la calle, pero tenemos sentimientos, también hemos sufrido, pero no hay arrepentimientos. Ya no tenemos miedo, aceptamos lo que venga mientras tomamos jarabe y Fanta para no toser con tanto humo” , comenta FUFU.

