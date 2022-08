ELTON JOHN LANZA UNA COLABORACIÓN MUY ESPERADA CON UN ÍCONO POP GLOBAL: BRITNEY SPEARS «HOLD ME CLOSER»

Hoy, Elton John y Britney Spears lanzan su colaboración, » Hold Me Closer «. La pista está disponible ahora en todo el mundo en todas las plataformas de transmisión.

Un alegre himno del futuro dance, «Hold Me Closer» ve a dos de los artistas más icónicos de todos los tiempos unirse por primera vez en la historia. Las semillas de la colaboración se sembraron en 2014 cuando la pareja se conoció por primera vez en la 22ª Fiesta Anual de los Premios de la Academia de la Fundación Elton John contra el SIDA. Un tuit posterior en 2015 de Britney Spears profesando su amor por el clásico de Elton de 1971 «Tiny Dancer» despertó la idea de la colaboración con Elton, y las estrellas finalmente se alinearon este verano. Después de escuchar el primer corte del sencillo a principios de este verano, Elton John supo que la voz reconocible al instante de Britney era el toque perfecto para darle vida a la canción. Elton se acercó a ella directamente e inmediatamente Britney aceptó, y el resultado, «Hold me Closer», promete ser la canción del verano. El lanzamiento de “Hold Me Closer” también marca la primera música nueva de Britney Spears desde 2016.

Elton John comentó: “ Estoy absolutamente encantado de haber tenido la oportunidad de trabajar con Britney Spears; Realmente es un ícono, una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos y suena increíble en este tema. La amo mucho y estoy encantado con lo que hemos creado juntos”.

Britney Spears comentó: “Me sentí muy honrada cuando el increíble Sir Elton John me pidió que me uniera a él en una de sus canciones más icónicas. ¡Estamos muy emocionados de que los fanáticos lo escuchen! ¡Gracias, Elton, por recibirme! Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar contigo y tu mente legendaria”.

Una sorpresa fantástica para los seguidores de Elton John y Britney Spears de todo el mundo, «Hold Me Closer», producida por Andrew Watt, es una refrescante versión contemporánea de uno de los éxitos más icónicos de Elton John, «Tiny Dancer», que también presenta elementos de otras canciones clásicas de su legendario catálogo, que incluyen «The One» y «Don’t Go Breaking My Heart». “Tiny Dancer” sigue siendo una de las canciones más queridas de John y uno de los temas destacados de su álbum de estudio de 1971 Madman Across The Water. Inmediatamente tocó la fibra sensible del público de EE. UU., el disco ahora triple platino alcanzó las listas de canciones Top 50 de EE. UU. en el momento del lanzamiento y, más recientemente, se incluyó en el artículo principal de Rolling Stone de 2022 sobre las «500 mejores canciones de todos los tiempos». En tercer lugar después de «Rocket Man» y «Your Song» en números de reproducciones globales, la canción se usó con un efecto fenomenal y cultivó un resurgimiento de popularidad masivo después de la película clásica de 2000 de Cameron Crowe Almost Famous. Hoy en día, la canción sigue siendo una de las favoritas de los fanáticos y ocupa un lugar de honor en la lista de canciones de su gira mundial Farewell Yellow Brick Road Tour.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...