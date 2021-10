EDGAR MURILLO se despide de LA MEDIA DOCENA

Después de 25 años de haber compartido su talento y buen humor con La Media Docena, hoy Edgar toma la decisión de despedirse del grupo para dedicarse de lleno a sus proyectos personales. Daniel, Mario y Erik agradecen profundamente el profesionalismo y entrega de “Guita” por regalar tantas risas, al mismo tiempo que le desean el mayor de los éxitos en todo lo que vaya a emprender.

“Con el tiempo todos evolucionamos y descubrimos nuevas vocaciones, hemos entendido que lo más importante es que cada uno esté en lo que lo hace feliz y le agradezco mucho a Guita todo lo que nos aportó.», comenta Daniel Moreno

Al respecto, Erik Hernández agrega: «Después de media vida trabajando juntos, me alegra que cada quien pueda escoger lo que más le gusta hacer. ¡Mis mejores deseos para Guita!»

Mario Chacón expresa también su sentir: «Definitivamente es un momento muy duro. No va a ser fácil acostumbrarse y extrañaré que ya no va a estar acompañándonos en escenarios y locaciones. Me va a hacer mucha falta, querido… ¿de quién es que estaba hablando? 🤔

😂😂 No, en serio, ¡me alegra mucho que dedique sus esfuerzos a lo que más le apasiona! ¡Muchos éxitos, 🥚’n!», finaliza Mario

¡Muchas gracias a nuestro público por su incondicional apoyo, y a ‘Guita’ por tantos y tan buenos momentos! concluyen Mario, Edgar y Erik.

La Media Docena reitera su compromiso de esforzarse para seguir regalándole humor sano a sus fieles seguidores. A la vez que anuncia que están trabajando en grandes producciones como series, películas y espectáculos en vivo que esperan compartir pronto para que su audiencia pueda disfrutar en familia.

