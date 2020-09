DAVID GUETTA Y SIA SE REÚNEN PARA PRESENTAR SU NUEVO SENCILLO “LET’S LOVE”

Después de acumular más de 2 mil millones de reproducciones en sus colaboraciones anteriores, David Guetta y Sia se reúnen para el nuevo sencillo «Let’s Love» que se estrenará el 11 de septiembre de 2020.

El dúo cuenta con varios éxitos mundiales #1 juntos, desde que se unieron por primera vez en el gran éxito «Titanium» de 2011, que tiene más de mil millones de streams y alcanzó el top 3 en la radio Top 40 en los Estados Unidos. Y se convirtió en su quinto éxito entre los diez mejores Billboard Hot 100. Siguieron con «She Wolf (Falling To Pieces)» de 2012, que obtuvo más de 500 millones de views en YouTube, «Bang My Head» de 2015 con Fetty Wap y «Flames» de 2018, que fue la canción más reproducida del año en la radio europea.

El nuevo sencillo, que fue producido y grabado durante el aislamiento este año, está inspirado para transmitir un mensaje de amor y esperanza en todo el mundo. A principios de este año, David Guetta recaudó más de $1.5 millones de dólares para el alivio de Covid-19 con sus eventos de livestream United At Home en Miami en abril y la ciudad de Nueva York en mayo, que contaron con más de 50 millones de espectadores.

Después de encabezar el festival digital Around The World de Tomorrowland en julio, Hï Ibiza reveló que David Guetta regresará en 2021 con su residencia semanal ‘F ** k Me I’ Famous’. Mientras tanto, Guetta ha iniciado un movimiento en la escena de la música electrónica con su nuevo sonido Future Rave. En colaboración con MORTEN, su EP «New Rave» lanzado el mes pasado tiene a DJs y fanáticos esperando ansiosamente para experimentar la música en vivo. El alias de Guetta, Jack Back, remezcló «Head & Heart» de Joel Corry, que actualmente es el número uno en el Reino Unido. En otras noticias, Guetta produjo la canción benéfica del supergrupo de estrellas latinx Human (X) «Pa ‘La Cultura», un llamado a los latinos de todo el mundo a unirse bajo una bandera.

