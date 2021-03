DANNY OCEAN & JUSTIN QUILES COLABORAN POR PRIMERA VEZ Y ESTRENAN NUEVO SENCILLO “CUÁNTAS VECES”

El cantante y compositor venezolano Danny Ocean, estrenó su nuevo sencillo “Cuántas Veces” con la colaboración del puertorriqueño Justin Quiles, producida por Ovy On The Drums.

“Cuántas Veces” está escrita por Danny Ocean, Justin Quilles y Ovy and the Drums, producida por Ovy. Es una canción, que hace un llamado a ser sinceros. Musicalmente cargada de sonidos y melodías pegajosas, une la versatilidad que poseen Danny y Justin. El tema lo domina un espectacular “riff” de guitarra, fusionado con el bailable “dembow” muy al estilo de Ovy On The Drums.

“Cuántas Veces” es el 2do sencillo que sigue a Pronto que actualmente cuenta con más de 20 millones de reproducciones. Ambos cortes formarán parte de lo que será su segundo álbum y que verá la luz este 2021.

El videoclip que se filmó en Miami, bajo la dirección de Vomba y producido por November Content abre musicalizado por el éxito “Pronto”. Entre escenas que muestran la imponente entrada de tres chicas (protagonistas de este video) a un club nocturno; Danny Ocean y Justin Quiles interpretan la canción en diferentes lugares y hasta juegan billar pool mientras las chichas que aparentan tener buenas intenciones van seduciendo a varios. Al final vemos a estas chicas entrar al estudio de grabación para sorprender a Danny, Justin y Ovy y seguir la fiesta.

En el 2020, Danny Ocean se convirtió en el primer artista solista latino en alcanzar 1 billón de streams en Spotify con su reconocido tema «Me Rehúso”. Siendo éste el tema más escuchado de la última década en Spotify de Latinoamérica y con el cual también rompió récord al convertirse en la canción latina con más semanas en la lista Top 50 Global de Spotify. El video

musical superó las 1.4 billones de vistas en YouTube.

