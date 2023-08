DANNA PAOLA MARCA EL INICIO DE UNA NUEVA ERA CON SU NUEVO SENCILLO «TENEMOS QUE HABLAR»

La estrella internacional Danna está lista para cautivar al mundo una vez más con su nuevo sencillo, «Tenemos Que Hablar«. Este impresionante tema es una carta a la persona que fue, y marca el comienzo de una nueva era para la sensación del pop. Abarcando la vulnerabilidad con la canción, la estrella ofrece a los fans un vistazo de lo que está por venir en su próxima etapa musical. «Tenemos Que Hablar» ya está disponible en todas las plataformas digitales.

«Tenemos Que Hablar» representa un audaz paso adelante para Danna Paola, que va más allá de los límites de su arte. Con una melodía contagiosa, una letra sentida y la poderosa voz de Danna, la canción ejemplifica la esencia conmovedora de su arte, dejando a los oyentes profundamente conmovidos y encantados. Como ella misma canta: «No puedo responderte a cosas que ni yo sé. Me estoy encontrando y al fin se siente bien», Danna Paola le admite a la persona quien era que por fin ha descubierto quién es y está dispuesta a dejar atrás lo que fue. Este himno empoderador no sólo encarna la esencia del crecimiento personal y la resistencia, sino que también significa el renacimiento de Danna Paola, una exploración de su versión más auténtica que celebra el amanecer de una nueva y emocionante era.

El pasado fin de semana, la artista se apoderó de Tomorrowland, el festival de música electrónica de Bélgica, durante dos noches consecutivas. El sábado, se unió a Steve Aoki en el “Main Stage” para presentar su colaboración inédita «Paranoia«. La noche siguiente, dominó el “The Library Smash The House Stage” junto a Dimitri Vegas & Like Mike para interpretar su éxito «Mexico«. Asimismo deleitará a los asistentes del Arenal Sound en España con uno de sus contagiosos sets en el «Negrita Stage”. Danna Paola ha demostrado recientemente su incomparable crecimiento y estrellato, se robó el show en Premios Juventud con sus icónicos looks, dos actuaciones y llevándose a casa el premio a «Artista Femenina en Ascenso». La nominada al Latin GRAMMY se prepara actualmente para su primera gira por Estados Unidos, «XT4S1S Tour U.S.A», que visitará más de una docena de ciudades del país. Las entradas ya están disponibles en LiveNation.com.

