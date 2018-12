Principales tips ü Recuerde que en esta época circula mucho dinero y hay más delincuencia; se recomienda usar canales digitales, como BN Internet Banking o BN Móvil. ü Si va a una oficina bancaria, procure ir acompañado, especialmente si es adulto mayor; además, no muestre el dinero, ni haga comentarios en la fila. ü Evite utilizar cajeros automáticos en la noche en lugares solitarios, y procure ir acompañado. Para su seguridad, el horario es de 5 a.m. a 10 p.m. Utilice el sistema “retiro de efectivo sin tarjeta” para realizar transferencias. Puede solicitarlo por BN Internet Banking o en el tel. 2212-2000. ü No se deje engañar con correos falsos, ni llamadas telefónicas que aparentan ser de la entidad. El Banco nunca solicita números de cuenta o códigos. ü Active el servicio de alertas para débito: cada vez que se realizan transacciones, se le notificará por mensajes a su celular. ü Si realiza compras en línea, solicite una tarjeta virtual por medio de BN Internet Banking. Usted le asigna un monto y el sobrante se retorna a la cuenta. ü Ponga atención a los mensajes de texto y WhatsApp que le piden descargas. Evite darles clic, observe el número o investigue con algún buscador seguro. ü Aproveche la comodidad y seguridad que le ofrece el uso de los canales digitales, los cuales funcionan siempre 24/7, los 365 días del año.