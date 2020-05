David Guetta será el anfitrión de la fiesta en casa más grande de Nueva York con el segundo evento de caridad transmitido en vivo de la mano con “United at Home”

Después del rotundo éxito de United At Home en Miami, el cuál recaudó más de $750,000 dólares para organizaciones benéficas de ayuda al COVID-19 y atrajo a más de 25 millones de espectadores, David Guetta se presentará nuevamente pero ahora en la Ciudad de Nueva York el próximo sábado 30 de mayo para levantar el ánimo y recaudar dinero a beneficio para The Mayor’s Fund to Advance New York City, Feeding America, La Organización Mundial de la Salud y Fondation Hôpitaux de Paris.

La actuación de Guetta será en el lugar más emblemático de la Ciudad de Nueva York, locación que será revelada durante su set. United at Home concebido y coproducido por Charity Guys, tiene como objetivo poner una sonrisa en los rostros de Nueva York y el resto del mundo a través de la música.

La actuación de Guetta comenzará después del “aplauso diario” que hace Nueva York para los trabajadores de primera línea y atención médica a las 6:00 pm (CDMX) y se podrá ver en vivo a través de las redes oficiales del DJ como Facebook , Instagram , YouT ube , Twitter , Twitch , VK y Tik Tok . La transmisión contará con apariciones especiales de City First Responders junto con otros invitados especiales sorpresa. Se alienta a los neoyorquinos a unirse a la audiencia global de Guetta y ver esta actuación de una forma segura desde su hogar. Además, este set solo se podrá disfrutar en línea; No será amplificado.

“Estoy emocionado de anunciar que participare en otra transmisión en vivo para recaudar dinero y ayudar a combatir el virus,” dice David Guetta. “Nueva York es una de mis ciudades favoritas y es un honor poder hacer algo para ayudar a la ciudad durante este difícil momento. Estamos planeando algo especial que se puede disfrutar desde casa y para todo el mundo. Como DJ, el público es la parte más importante de cualquier espectáculo y aunque no podamos estar juntos en un club o en un festival, podemos aprovechar este tiempo para reunirnos de nuevas maneras y ayudar a quienes más lo necesitan”.

“Los trabajadores de la salud de nuestra ciudad son los primeros en responder en la lucha contra el coronavirus. A medida que los neoyorquinos han dado un paso atrás y se han quedado en casa, nuestros médicos, enfermeras y el personal del hospital han dado un paso adelante para trabajar las 24 horas del día para salvar vidas”, dijo la Primera Dama Chirlane McCray. “Agradezco a David Guetta por ayudar a la ciudad a continuar con la recaudación de fondos para el Equipo de Protección Personal (EPP) y otros suministros esenciales para proteger a nuestros héroes de la salud durante esta crisis de salud pública”.

Los fondos recaudados de esta presentación serán donados a las siguientes organizaciones:

· The Mayor’s Fund to Advance New York City , presidido por la Primera Dama Chirlane McCray, el brazo oficial de recaudación de fondos de Nueva York para la lucha contra el COVID-19 y trabaja todos los días para apoyar a las poblaciones más vulnerables, incluidos los trabajadores de atención médica de primera línea y el personal esencial de la salud, las comunidades inmigrantes, sobrevivientes de violencia doméstica y otros más. La iniciativa United At Home de David Guetta también seguirá beneficiándose.

· Feeding America , la organización de ayuda más grande del país contra el hambre;

· Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France , cuya misión es mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud y pacientes en hospitales de todo Francia; y

· El Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud , que garantiza que los trabajadores de primera línea estén equipados con ropa especial de protección, los pacientes reciban la atención adecuada y se aceleren los esfuerzos para el desarrollo de vacunas, pruebas y tratamientos.

El 18 de abril, David Guetta iluminó las aguas azul turquesa de la Bahía Biscayne en el centro de Miami, tocando para 8,000 lugareños que bailaban desde sus balcones. Frente a una piscina de 250 pies en el Icon Brickell en la ciudad de Miami, el icónico artista francés tocó un set de 1.5 horas repleto de buena música que hasta ahora cuenta con más de 25 millones de views y ha recaudado más de $750,000 dólares incluyendo una contribución personal de $300,000 del mismo David Guetta. Los canales de donación permanecerán abiertos para Feeding South Florida, Feeding America, La Organización Mundial de la Salud y Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, las donaciones aún son bienvenidas a través del sitio: davidguetta.com/donate .

La segunda edición de United at Home sin duda será otro rotundo éxito uniendo al mundo a través de la música una vez más.

Sintonice a través de las redes sociales de David Guetta. Comenzando a las 6pm CDMX

