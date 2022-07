CHARLIE PUTH PRESENTA SU TERCER ÁLBUM DE ESTUDIO CHARLIE

El cantante, compositor y productor nominado al GRAMMY, Charlie Puth, anunció su próximo tercer álbum de estudio, CHARLIE, que saldrá el 7 de octubre. Su primer proyecto de larga duración desde su LP Voicenotes, nominado al GRAMMY de 2018, el esperado regreso promete ser su disco más personal hasta la fecha, con cada canción representando auténticamente una parte de sí mismo.

El anuncio se produce después de meses de espera de los fans a través de sus 17.9 millones de seguidores en TikTok. Conocido por brindarles a los fans un vistazo de su proceso creativo, Puth los ha llevado en cada paso del camino mientras desarrollaba el álbum más vulnerable de su carrera.

Mientras se preparaba para su lanzamiento, Puth lanzó su primer sencillo aclamado por la crítica, “Light Switch”, en enero de este año, el cual alcanzó el #1 en el Chart Pop de iTunes y ha obtenido más de 449 millones de streams en todo el mundo y más de 91 millones de views en YouTube. Siguiendo con una canción emotiva y conmovedora, “That’s Hilarious” ha acumulado más de 128 millones de streams globales.

Su reciente lanzamiento del próximo álbum, “Left And Right (Feat. Jung Kook Of BTS)” ha servido como el debut más alto de Puth en el puesto 22 del chart de Billboard Hot 100 desde su lanzamiento el 24 de junio, mientras acumula más de 88 millones de streams globales y más de 85 millones de views del video hasta la fecha.

Celebrando el anuncio, Puth se unirá a TODAY de NBC para su Serie de Conciertos Citi esta mañana (7/8) para interpretar los principales sencillos de CHARLIE, «Light Switch» y «Left and Right», además de algunos de sus otros éxitos.

Charlie Puth ha demostrado ser uno de los creadores de éxitos y colaboradores más buscados de la industria. Puth ha acumulado ocho sencillos multiplatino, cuatro nominaciones al GRAMMY, tres Billboard Music Awards, un Critic’s Choice Award y una nominación al Globo de Oro. Su LP nominado al GRAMMY 2018, Voicenotes, obtuvo la certificación Oro de la RIAA solo cuatro días después de su lanzamiento y ha registrado más de 6 mil millones de streams en todo el mundo. La colaboración de Puth en 2020 con Gabby Barrett en su remix «I Hope» le valió su cuarto top 10 en el Billboard Hot 100, alcanzó el #1 en el chart de Billboard “Adult Pop Songs”, y ganó un Billboard Music Award en 2021 por “Top Collaboration”. Puth también coescribió y produjo el sencillo récord de The Kid Laroi y Justin Bieber, “Stay”, que rápidamente se convirtió en una de las canciones más importantes de 2021 y ostenta el título del #1 más antiguo en el chart de Billboard Global 200 y el primero en liderarla por dos dígitos, pasando un total de once semanas en la parte superior del chart.

