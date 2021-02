CARDI B REGRESA CON “UP”

La ganadora del GRAMMY® y artista multiplatino Cardi B anunció hoy el lanzamiento de su esperado nuevo sencillo. “Up” producido por DJ SwanQo & Young Dza, ya está disponible en todas las plataformas de streaming de música AQUÍ y el video oficial dirigido por Tanu Munio está disponible en YouTube AQUÍ.

Junto con el nuevo track, la serie de Cardi B, ‘Cardi Tries’, está disponible en Watch Together de Messenger. En la serie de 8 episodios, asume nuevos desafíos escandalosos y trata de convertirse en bailarina, maestra, chef de sushi y más. Puedes ver el show en Messenger, Messenger Rooms, y ahora también en Instagram a través de la opción Watch Together, que permite a ti y a tus amigos sintonizar juntos programas y videos en tiempo real a través de chats de video.

Cardi también se ha asociado con Reebok para una nueva colección. Reebok x Cardi B permite que todos muestren su estilo personal audaz y se mantengan sinceros consigo mismos, como Cardi misma. El último lanzamiento de Reebok y Cardi B incluye nuevos colores neón de Club C Cardi y Cardi Coated Club C Double en verde de alta visibilidad, rosa dinámico y blanco. El producto está disponible a partir de hoy 5 de febrero en Reebok.com, Foot Locker, Finish Line y Footaction.

Recientemente nombrada una de las “Mujeres del Año 2020” por la revista Billboard, Cardi B hizo historia con el explosive sencillo del verano pasado, “WAP (Feat. Megan Thee Stallion)”. Actualmente certificado 3 veces Platino por la RIAA, “WAP” debutó en el #1 del Billboard “Hot 100” durante su lanzamiento en agosto pasado – el cuarto sencillo #1 de Cardi en Estados Unidos, ampliando su récord como la rapera con más sencillos #1 en la historia del «Hot 100» y afirmándola como la única rapera que ha alcanzado el #1 en el «Hot 100» en dos diferentes décadas. El track – que pasó cuatro semanas en la cima del “Hot 100” mientras también pasó varias semanas en el #1 en Australia, Canadá, Grecia, Irlanda, Lituania, Nueva Zelanda y Reino Unido – hizo más historia como el primer sencillo #1 en el «Global 200» de Billboard, encabezando esa lista durante tres semanas.

Adicionalmente, “WAP” rompió varios récords, incluida la semana de streams de apertura más grande para una canción en la historia de las listas de Estados Unido (93 millones), la primera semana de streams más alta de una artista femenina y uno de los 3 primeros debuts más altos en streams de hip-hop de todos los tiempos. Además, la canción confirmó a Cardi como la primera rapera en tener dos canciones en el #1 del Top 200 Global del chart de Spotify, así como una de las artistas más populares de Apple Music de todos los tiempos, obteniendo el debut más alto en la plataforma de una artista femenina, así como la canción más rápida en la historia de Apple Music por una artista femenina para alcanzar el puesto número 1. “WAP” marcó la séptima pista número uno de Cardi en Apple Music, la mayor cantidad de cualquier artista femenina en los cinco años de historia de la plataforma.

“WAP (Feat. Megan Thee Stallion)“ tiene un video oficial con más de 335M de views en YouTube. Dirigido por Colin Tilley y con cameos de un elenco exclusivamente femenino que incluye a Normani, Kylie Jenner, Rosalía, Mulatto, Rubi Rose y Sukihana, el video también demostró ser un éxito, obteniendo el mayor debut de 24 horas para una colaboración femenina en la historia de YouTube.

Aclamada por Los Angeles Times por ser “un triunfo salvaje y positivo al sexo.”, “WAP (Feat. Megan Thee Stallion)” fue un favorito de la crítica mundial, finalmente nombrado como “Canción del 2020” por medios como BBC, Genius, NME, Pitchfork, Rolling Stone, y Uproxx. Adicionalmente, “WAP” ha sido honrada con una variedad de premios y nominaciones, incluido el American Music Award por “Favorite Song – Rap/Hip-Hop)” y el People’s Choice Award por “Favorite Collaboration of 2020,” para nombrar sólo unos pocos.

El espíritu revoltoso y la lengua valiente de Cardi B obtuvieron una popularidad instantánea en línea, aumentando rápidamente su base de fans. Se ha convertido en animadora, actriz y rapera de renombre en poco tiempo. Cardi saltó al éxito y la fama del rap, lanzando su álbum de estudio debut INVASION OF PRIVACY en 2018. Cardi continúa en la cima como la primera mujer con cinco Top 10 simultáneos en el chart de canciones Hot R&B/Hip-Hop, así como la primera rapera con cuatro #1 en el Billboard Hot 100. Ahora una superestrella del rap GANADORA DEL GRAMMY, el álbum debut de Cardi con ventas 3 veces Platino, INVASION OF PRIVACY, debutó en el puesto número 1 en la lista Billboard 200. El álbum incluye el clásico certificado 9 veces Platino por la RIAA «Bodak Yellow», y los 13 tracks en Invasion of Privacy han sido certificados Oro (o más) por la RIAA – convirtiendo a Cardi en la primera artista femenina en lograr esta hazaña. El sencillo de Cardi «Money» ahora tiene la certificación 4 veces Platino de la RIAA, y su sencillo reciente «Press» tiene la certificación Platino de la RIAA.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...