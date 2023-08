BLESSD Y MALUMA PRESENTAN “EL RELOJ”

DESPUÉS DE 2 AÑOS MALUMA Y BLESSD SE VUELVEN A JUNTAR EN UNA CANCIÓN PARA TODO EL PLANETA

UN EQUIPO COMPROMETIDO COMO JM WORLD MUSIC – CIGOL Y JUST ONE CLIICK LOGRARÓN POTENCIALIZAR UN PROYECTO QUE SE HA POSICIONADO EN LOS NIVELES MAS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA DE LA MUSICA EN EL MUNDO

Blessd, el artista que está rompiendo todos los paradigmas de la industria musical en Colombia y en más países del mundo se une nuevamente con Maluma, el ídolo global de la música latina y uno de los exponentes más importantes del género urbano en una nueva producción musical titulada “El Reloj”, una canción en las voces de dos artistas Hechos En Medellín con mirada internacional.

Después de haber lanzado juntos “Imposible Remix” en el año 2021, canción que no solamente se establece como la primera producción de estos dos referentes de la música urbana, sino que debe verse como ese primer sencillo que hizo historia en su natal Colombia y en todo el mundo. Este junte marcó un referente dentro de la música urbana, se consolidó como un ejemplo de unión entre artistas de generaciones diferentes, algo imposible antes los ojos de muchos pero que sin lugar a duda marcó la vida de un joven talento que en la actualidad se ha vuelto la super estrella del género urbano.

“El Reloj fue una canción que nació de un proceso de creación muy fuerte, la producción se llevó a cabo bajo una dupla ganadora, Los RudeBoyz, reconocidos productores de la ciudad de Medellín con quienes Blessd y Maluma están totalmente familiarizados.

El video fue producido en la ciudad de Medellín, el concepto del video gira en torno a una situación que se desarrolla en el colegio donde el protagonista es El Tiempo. Espacios representativos como el salón de clases, la biblioteca y los pasillos son el escenario en el que se desarrolla esta nueva producción audiovisual donde Blessd y Maluma se ven envueltos en situaciones que cotidianamente conectan con el público.

Datos curiosos del video:

Dentro del desarrollo de esta historia se pueden observar personajes relevantes como la reconocida modelo Isabel Sofia Henao, y una de las glorias del futbol mundial, el portero colombiano René Higuita.

Blessd es un pelado de barrio hecho a pulso de manos de un equipo comprometido que se ha enfocado en trabajar desde muchos frentes para potencializar un producto que en la actualidad es reconocido mas allá de las fronteras de su país de origen. De manos de su disquera JM World Music – Cigol y su equipo de management Just One CLiiCK en cabeza de su CEO Dr. Velásquez han conseguido reconocimientos inimaginables, una filosofía de trabajo no tradicional basada en la confianza ha sido ese gran pilar de trabajo.