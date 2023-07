BILLIE EILISH LANZA ‘WHAT WAS I MADE FOR?’

Hoy, la ganadora del Oscar, el Globo de Oro y múltiples premios GRAMMY®, Billie Eilish, lanzó What Was I Made For?» [De la película “Barbie”] (Darkroom/Interscope Records) , tomado del muy esperado largometraje Barbie , escrito y dirigido por Greta Gerwig , protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken, y distribuido por Warner Bros. Pictures.

“What Was I Made For?” [From The Motion Picture “Barbie”] fue compuesta especialmente para Barbiede Billie Eilish junto a su hermano FINNEAS, quien produjo la canción en el estudio de su casa en Los Ángeles. La íntima y desgarradora pista existe como fondo sónico para escenas fundamentales a lo largo de la película, mientras resalta de manera hermosa y conmovedora el mensaje y el sentimiento importantes de la película. La canción también viene con un video musical oficial, dirigido por Eilish . El video se estrenó en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en las vallas publicitarias de Paramount Times Square. Al hacer la canción y el video musical, Eilish compartió con sus fanáticos: “ Para ser sincera con ustedes, todo esto pareció suceder en un momento en que realmente lo necesitaba. Estoy tan agradecida por eso”.

Mira el video musical oficial de «What Was I Made For?» [From The Motion Picture “Barbie”]

«What Was I Made For?» [From The Motion Picture “Barbie también se lanzará como parte de BARBIE THE ALBUM , el innovador y estelar compañero musical de Barbie. La banda sonora fue producida por el artista y productor Mark Ronson , ganador de premios Academy® , Golden Globe y 7X Grammy® Awardy la escritora/directora/productora ejecutiva de Barbie, Greta Gerwig.

