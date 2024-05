BILLIE EILISH LANZA EL TERCER ÁLBUM DE ESTUDIO HIT ME HARD AND SOFT

Billie Eilish ha lanzado su muy esperado tercer álbum de estudio, HIT ME HARD AND SOFT

El álbum hace exactamente lo que sugiere el título. Con 10 temas originales que desafían el género, HIT ME HARD AND SOFT viaja a través de un vasto y expansivo panorama sonoro, sumergiendo a los oyentes en un espectro completo de emociones. Un cuerpo de trabajo verdaderamente cinematográfico, diverso y cohesivo, que Eilish considera una “familia de canciones”, idealmente pensadas para ser escuchadas de principio a fin. HIT ME HARD AND SOFT es su trabajo más audaz y atrevido hasta el momento, y lo que Rolling Stone aclama como su » mejor álbum hasta ahora».

El lanzamiento se produce tras dos eventos gratuitos para escuchar el álbum en Nueva York y Los Ángeles, con los 16.000 asientos ocupados en el Barclay’s Center de Brooklyn y 13.500 en el Kia Forum de Los Ángeles. Los fans también acudieron a los cines AMC de Norteamérica, donde tuvieron la oportunidad de celebrar el álbum y escuchar HIT ME HARD AND SOFT de principio a fin antes de su lanzamiento oficial

HIT ME HARD AND SOFT fue escrito por Billie Eilish y FINNEAS , su hermano y colaborador desde hace mucho tiempo , quien también produjo el álbum. El álbum está disponible hoy en todas las plataformas digitales, y en un esfuerzo continuo por minimizar el desperdicio y combatir el cambio climático; en todos los formatos físicos en variantes limitadas, con el mismo tracklist y utilizando materiales 100% reciclables. Para obtener más información sobre todas las prácticas sostenibles para el lanzamiento de este álbum, vaya a: https://store.billieeilish.com/pages/sustainability

A principios de este mes, Billie Eilish anunció su HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR. Producida por Live Nation y a partir de septiembre de 2024, Eilish se embarcará en su etapa norteamericana de la gira que se extenderá hasta finales de diciembre de 2024. La gira continuará en Australia a partir de febrero de 2025, antes de sus fechas en estadios de Europa, Reino Unido e Irlanda desde abril hasta finales de julio. Para obtener una lista completa de las fechas de la gira, consulte a continuación o visite billieeilish.com

