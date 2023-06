Aqua – «Barbie Girl (Tiësto Remix) OUT NOW

Hoy, el famoso grupo danés de dance-pop, AQUA, y el DJ/productor musical, Tiësto, se unen para traernos el primer remix de la icónica canción de AQUA, «Barbie Girl», junto con el lyric video. Esta es la primera vez que AQUA lanza oficialmente un remix del himno de Barbie y llega para celebrar la inevitable nueva era de Barbie. El remake de la canción se inspiró en la hija de Tiësto, a la que le encanta la canción original. «Barbie Girl» alcanzó el número 7 de la lista Billboard Hot 100 en 1997, ha acumulado más de 9.000 millones de streams en todo el mundo y 1.000 millones de reproducciones del vídeo musical en YouTube. También tiene más de 1 millón de creaciones con el sonido en TikTok sumando más de 2.700 millones de visitas. Últimamente, la versión original ha experimentado un increíble aumento de consumo, dado el reciente 25 aniversario del tema y el lanzamiento del próximo tráiler de la película Barbie, en el que aparece el estribillo de la canción. La nueva versión de Tiësto del éxito de los 90 hará sin duda que los oyentes vuelvan a enamorarse de la canción, que ya está disponible a través de Geffen Records/UMG Denmark.

«En muchos aspectos, Tiësto y nuestro viaje se parecen bastante. Los dos llevamos tiempo en esto y hemos tenido que navegar por una industria musical en constante evolución. Creo que la razón por la que ambos seguimos aquí es porque nunca nos hemos desviado de lo que nos propusimos en un principio: divertirnos, dejarnos llevar y divertirnos con nuestros fans como si no hubiera un mañana», dice Lene de AQUA

René añade: «Cuando Tiësto me tendió la mano, me sentí honrada y muy afortunada de que quisiera trabajar con nosotros. Al mismo tiempo, también pensé: ‘Pues claro que quiere. Somos la pareja perfecta’. Después de escuchar lo que ha hecho con la canción, puedo decir con certeza que tenía razón al 100%»

«‘Barbie Girl’ es una de las canciones pop más icónicas de la historia, y no podría sentirme más honrado de darle mi toque. A mi hija le encanta esta canción, que es lo que inspiró la remezcla, y hace que ésta sea aún más especial. Estoy deseando ver a todo el mundo enloquecer en la pista de baile al ritmo de esta canción». Dice Tiësto

Acerca de AQUA

Ninguna otra banda representa tanto el dance-pop danés de finales de los 90 como AQUA. La banda se dio a conocer en todo el mundo en 1997 con su álbum de debut «Aquarium». El álbum contenía singles como «Turn Back Time», «Doctor Jones» y el famoso éxito «Barbie Girl», que tras su lanzamiento en mayo de 1997 se convirtió en un fenómeno mundial haciendo que todo el mundo cantara a coro las líneas «I’m a Barbie Girl, in the Barbie World». Gracias al argumento centrado en la muñeca y al vídeo musical kitsch, que encajaba a la perfección con la estética juguetona de los 90, el single corrió a lo más alto de las listas de todo el mundo convirtiéndose en un clásico instantáneo. Aunque la canción sonaba hecha a medida para los niños, la letra contaba una historia diferente y mucho menos apta para ellos, lo que enfureció a los padres de todo el mundo. No obstante, la fantástica canción de plástico catapultó a AQUA a la conciencia pública. Hoy en día, AQUA sigue de gira por todo el mundo. Ningún otro grupo puede evocar los recuerdos de finales de los 90 como AQUA. La banda ha vendido 38 millones de álbumes, 7 millones de singles y pertenece a la élite absoluta de la música. A principios de 2022 el vídeo musical de Barbie Girl alcanzó más de mil millones de visitas en YouTube y al día de hoy sigue estando entre las canciones más utilizadas en Instagram Reels, a nivel mundial.

