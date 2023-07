ANUNCIO «COME ON OVER» – SHANIA TWAIN EDICIONES DELUXE

Tras la fabulosa presentación de la placa entregada por Hoda Kotb del show TODAY en su espectáculo (con entradas agotadas) del Madison Square Garden anoche, Shania Twain anuncia el lanzamiento de las ediciones de diamante ampliadas en EE.UU. y a nivel mundial de su tercer álbum de estudio. El clásico de todos los tiempos “Come On Over”, estrenado en noviembre de 1997, saldrá a la venta el 25 de agosto de 2023 a través de Mercury/UMe. “Come On Over” fue certificado como el álbum country más vendido y el álbum más vendido de una artista femenina de todos los tiempos, confirmando el estatus de Twain como superestrella internacional del formato crossover. Para celebrar el 25º aniversario de este álbum de referencia y su acumulación de más de 40 millones de copias vendidas en todo el mundo, tanto la versión estadounidense como la internacional de “Come On Over” han sido remasterizadas a partir de las cintas originales por primera vez en la historia.

“Come On Over” se publicará en los siguientes formatos: 3CD Super Deluxe, 3LP Super Deluxe, 3LP International Super Deluxe, 2LP Deluxe, 2CD Deluxe y Digital. También habrá 2LP Deluxe Retail Exclusives disponibles en EE.UU.

Todas las versiones de “Come On Over” pueden encargarse por adelantado

«Con Come On Over, era importante para mí dar lo que pensaba que era el mejor disco de mi vida, y por eso hay tantas canciones en él. Pensé: ‘Vamos a cargarlo por si no hay otra oportunidad. No nos guardemos nada’. No tenía sentido guardar canciones para otro álbum o incluso dárselas a otros artistas, porque pensé que ésta podría ser mi única oportunidad de causar realmente un impacto como continuación del álbum anterior, que ya fue certificado Diamante. Diría que Come On Over supuso una gran presión para mí, porque sabía que tenía más en mí que un solo álbum Diamante», afirmó Twain.

«Mi público era más amplio que el público medio del género country: ¡venían de todo el mundo! Tuvimos el lujo de producir varias versiones de las canciones para adaptarlas a cada público y estoy muy contenta de ver todas las versiones juntas en esta reedición. Este era un álbum que realmente pretendía tender puentes entre géneros, y quería asegurarme de que los fans recibían lo que esperaban de mí como artista multigénero. Este álbum es mi intento de conseguirlo y de unir a tanta gente diferente como sea posible, así que imagina lo increíble que es seguir teniendo la sensación de unir a la gente 25 años después. Estoy en un gran momento de mi vida». – Shania Twain

El álbum original de 1997 “Come On Over”, producido por Robert John «Mutt» Lange, incluía 16 canciones de country pop apoyadas por guitarras acústicas, violines, guitarras de pedal y riffs de guitarra eléctrica mostrando así un claro avance como compositora para Shania Twain. Posteriormente (en febrero de 1998) se publicó una versión internacional de “Come On Over”, la cual se centraba en un listado de canciones reconfigurado y presentaba un estilo de producción más orientado al pop, reduciendo la instrumentación country y añadiendo otros elementos musicales como bucles de batería, teclados y sintetizador.

Entre los numerosos éxitos de “Come On Over” se encuentran sencillos número 1 de la lista Country de Estados Unidos como: «You’re Still The One», «Love Gets Me Every Time» y «Honey, I’m Home», así como los éxitos del Top 10 «Man! I Feel Like A Woman!», «That Don’t Impress Me Much», «From This Moment On», «Don’t Be Stupid (You Know I Love You)» y «Come On Over». El álbum “Come On Over” también ha sido certificado X2 diamante por la RIAA. El álbum alcanzó el nº 2 en el Billboard 200 de EE.UU. y el nº 1 en Canadá, país natal de Shania, así como en el Reino Unido, Australia, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Irlanda, Islandia y Escocia.

Las ediciones 3CD Super Deluxe, 3LP Super Deluxe U.S. y 3LP Super Deluxe International de “Come On Over” contienen un disco extra con nueve temas adicionales, que incluyen duetos en directo con Chris Martin, Elton John, Alison Krauss y los Backstreet Boys, además de otros temas en directo y remezclas. La edición Super Deluxe en 3 CD’s se presenta en un libro conmemorativo de tapa dura con notas de la propia Shania, mientras que las dos versiones en 3 LP se presentan en vinilo ultratransparente de 180 gramos.

La versión 2LP U.S. Deluxe está disponible en vinilo negro de 180 gramos, mientras que el 2LP U.S. Deluxe Retail Exclusive viene en color Red Apple de 180 gramos.

La versión estadounidense 2CD Deluxe incluye el disco adicional con todos los duetos en directo, los demás temas en vivo y remezclas.

Por último, la edición digital de “Come On Over” es idéntica a la configuración Super Deluxe en 3 CD que incluye los duetos en vivo antes mencionados y todas las demás canciones con remezclas en directo.

Shania se encuentra actualmente en su gira mundial Queen of Me que durará hasta noviembre de 2023 – todas las fechas restantes de la gira se pueden encontrar

SHANIA TWAIN: COME ON OVER – EDICIÓN DIAMANTE 25 ANIVERSARIO

[3CD SUPER DELUXE, 3LP U.S. SUPER DELUXE, 3LP INTERNATIONAL SUPER DELUXE, 2LP U.S. AND INTERNATIONAL DELUXE RETAIL EXCLUSIVES, 2CD U.S. DELUXE, 2CD INTERNATIONAL DELUXE, AND DIGITAL].

3CD SUPER DELUXE EDITION

(MISMA CONFIGURACIÓN QUE EL FORMATO DIGITAL)

CD1 (U.S. Álbum)

Man! I Feel Like A Woman! I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) Love Gets Me Every Time Don’t Be Stupid (You Know I Love You) From This Moment On (Feat. Guest Vocal – Bryan White) Come On Over When Whatever You Do! Don’t! If You Wanna Touch Her, Ask! You’re Still The One Honey, I’m Home That Don’t Impress Me Much Black Eyes, Blue Tears I Won’t Leave You Lonely Rock This Country! You’ve Got A Way

CD2 (Álbum Internacional)

You’re Still The One When From This Moment On (Feat. Guest Vocal – Bryan White) Black Eyes, Blue Tears I Won’t Leave You Lonely I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) Come On Over You’ve Got A Way Whatever You Do! Don’t! Man! I Feel Like A Woman! Love Gets Me Every Time Don’t Be Stupid (You Know I Love You) That Don’t Impress Me Much Honey, I’m Home If You Wanna Touch Her, Ask! Rock This Country!

CD3 (Bonus Tracks)

You’re Still The One (Live From Las Vegas – Feat. Chris Martin) From This Moment On (From ‘Up! Close And Personal’ – Feat. Alison Krauss & Union Station) I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) (From ‘Up! Close And Personal’ – Feat. Alison Krauss & Union Station) You’re Still The One (Live From Miami – Feat. Elton John) From This Moment On (Live From Miami – Feat. Backstreet Boys) I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) / That Don’t Impress Me Much — Medley You’re Still The One (Synchrologic Mix) From This Moment On (Tempo Mix) You’re Still The One (Frank Walker Remix)

3LP U.S. SUPER DELUXE EDITION

(Vinilo Ultra-transparente)

LP1

Lado A

Man! I Feel Like A Woman! I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) Love Gets Me Every Time Don’t Be Stupid (You Know I Love You)

Lado B

From This Moment On (Feat. Guest Vocal – Bryan White) Come On Over When Whatever You Do! Don’t!

LP2

Lado A

If You Wanna Touch Her, Ask! You’re Still The One Honey, I’m Home That Don’t Impress Me Much

Lado B

Black Eyes, Blue Tears I Won’t Leave You Lonely Rock This Country! You’ve Got A Way

LP3

Lado A

You’re Still The One (Live From Las Vegas – Feat. Chris Martin) From This Moment On (From ‘Up! Close And Personal’ – Feat. Alison Krauss & Union Station) I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) (From ‘Up! Close And Personal’ – Feat. Alison Krauss & Union Station) You’re Still The One (Live From Miami – Feat. Elton John) From This Moment On (Live From Miami – Feat. Backstreet Boys)

Lado B

I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) / That Don’t Impress Me Much — Medley You’re Still The One (Synchrologic Mix) From This Moment On (Tempo Mix) You’re Still The One (Frank Walker Remix)

3LP INTERNATIONAL SUPER DELUXE EDITION

(Vinilo Ultra-transparente)

LP1

Lado A

You’re Still The One When From This Moment On (Feat. Guest Vocal – Bryan White) Black Eyes, Blue Tears

Lado B

I Won’t Leave You Lonely I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) Come On Over You’ve Got A Way

LP2

Lado A

Whatever You Do! Don’t! Man! I Feel Like A Woman! Love Gets Me Every Time Don’t Be Stupid (You Know I Love You)

Lado B

That Don’t Impress Me Much Honey, I’m Home If You Wanna Touch Her, Ask! Rock This Country!

LP3

Lado A

You’re Still The One (Live From Las Vegas – Feat. Chris Martin) From This Moment On (From ‘Up! Close And Personal’ – Feat. Alison Krauss & Union Station) I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) (From ‘Up! Close And Personal’ – Feat. Alison Krauss & Union Station) You’re Still The One (Live From Miami – Feat. Elton John) From This Moment On (Live From Miami – Feat. Backstreet Boys)

Lado B

I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) / That Don’t Impress Me Much — Medley You’re Still The One (Synchrologic Mix) From This Moment On (Tempo Mix) You’re Still The One (Frank Walker Remix)

2LP U.S. DELUXE EDITION

(Misma configuración para las ediciones en Vinilo negro y color “Red Apple”)

LP1

Lado A

Man! I Feel Like A Woman! I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) Love Gets Me Every Time Don’t Be Stupid (You Know I Love You)

Lado B

From This Moment On (Feat. Guest Vocal – Bryan White) Come On Over When Whatever You Do! Don’t!

LP2

Lado A

If You Wanna Touch Her, Ask! You’re Still The One Honey, I’m Home That Don’t Impress Me Much

Lado B

Black Eyes, Blue Tears I Won’t Leave You Lonely Rock This Country! You’ve Got A Way

2LP INTERNATIONAL DELUXE EDITION

(Misma configuración para las versions en vinilo negro y azul opaco)

LP1

Lado A

You’re Still The One When From This Moment On (Feat. Guest Vocal – Bryan White) Black Eyes, Blue Tears

Lado B

I Won’t Leave You Lonely I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) Come On Over You’ve Got A Way

LP2

Lado A

Whatever You Do!Don’t! Man! I Feel Like A Woman! Love Gets Me Every Time Don’t Be Stupid (You Know I Love You)

Lado B

That Don’t Impress Me Much Honey, I’m Home If You Wanna Touch Her, Ask! Rock This Country!

2CD’s U.S. DELUXE EDITION

CD1 (U.S. ÁLBUM)

Man! I Feel Like A Woman! I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) Love Gets Me Every Time Don’t Be Stupid (You Know I Love You) From This Moment On (Feat. Guest Vocal – Bryan White) Come On Over When Whatever You Do! Don’t! If You Wanna Touch Her, Ask! You’re Still The One Honey, I’m Home That Don’t Impress Me Much Black Eyes, Blue Tears I Won’t Leave You Lonely Rock This Country! You’ve Got A Way

CD2 (Bonus Tracks)

You’re Still The One (Live From Las Vegas – Feat. Chris Martin) From This Moment On (From ‘Up! Close And Personal’ – Feat. Alison Krauss & Union Station) I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) (From ‘Up! Close And Personal’ – Feat. Alison Krauss & Union Station) You’re Still The One (Live From Miami – Feat. Elton John) From This Moment On (Live From Miami – Feat. Backstreet Boys) I’m Holdin’ On To Love (To Save My Life) / That Don’t Impress Me Much — Medley You’re Still The One (Synchrologic Mix) From This Moment On (Tempo Mix) You’re Still The One (Frank Walker Remix)

