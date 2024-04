ANITTA LLEVA EL FUNK BRASILEÑO A LAS MASAS EN SU NUEVO ÁLBUM ‘FUNK GENERATION’, QUE SALDRÁ A LA VENTA EL 26 DE ABRIL

Llevando el Funk Brasileño al escenario global, la super estrella internacional nominada al Premio GRAMMY® Anitta anuncia con orgullo que su esperado nuevo álbum, ‘Funk Generation’, será lanzado el 26 de abril del 2024 a través de Republic Records/Universal Music Latino.

Como no podía ser de otra manera, Anitta anuncia el álbum con un nuevo tema y vídeo sensual, «Double Team» [feat. Brray & Bad Gyal].

Inspirado en el funk carioca con un ritmo listo para la pista de baile, este hito español, mezclado con portugués e inglés, redobla la seducción con sus letras crudas y lujuriosas y un hábil vaivén entre Anitta, Brray y Bad Gyal. Producida por Botlok, llega a su clímax con un gancho inquebrantable. El vídeo musical que lo acompaña, dirigido por Sam Hayes, resulta igualmente sexy, con una coreografía asombrosa en la que los tres artistas se presentan en un ambiente de baile funk al aire libre.

En ‘Funk Generation’, Anitta canaliza sus influencias de su infancia en Brasil. Como tal, evoca el espíritu del funk brasileño clásico con su toque personal perfecto para una nueva GENERACIÓN.

Sobre el disco, Anitta dijo: «Funk Generation es un álbum donde celebro mis raíces. Es donde expreso el poder del funk carioca en cada pista, sus ritmos únicos, bailables y sensuales. Es un ritmo nacido en las favelas, donde crecí, y que destila resistencia y arte en todas las comunidades. Estoy orgulloso de trabajar en un proyecto sobre un género que ha sido injustamente estigmatizado en Brasil, pero que poco a poco está ganando reconocimiento en todo el mundo. En el álbum, traigo importantes colaboraciones que me ayudaron a contar esta historia. He participado en cada paso de la producción y la dirección visual, y he conseguido el resultado que me proponía.»

