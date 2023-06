ANITTA LA SUPER ESTRELLA MUNDIAL TRAE EL FUNK BRASILEÑO A LAS MASAS CON SU NUEVO SENCILLO «FUNK RAVE»

ANITTA, la super estrella internacional que ha batido récords de popularidad, lanza un nuevo sencillo titulado «Funk Rave». Es su primer lanzamiento bajo su nuevo contrato con Republic Records en asociación con Universal Music Latino.

Sobre la canción, ANITTA comentó, «Toda la música que he estado haciendo durante el último año es música de la que estoy muy orgullosa. Es a la vez increíblemente brasileña e intencionadamente internacional: me aseguré de que sonara a mí en cada fibra de la música. El funk brasileño son mis raíces. Es lo que nací y crecí haciendo. Es mi hogar. Hice esta nueva música con la intención de mostrar a todo el mundo esas raíces, lo que es más importante para mí, y empezar con ‘Funk Rave’ hace exactamente eso».

El tema muestra a la icónica artista conectando íntimamente con sus raíces. Esta vez, se inclina por el funk brasileño, actualizando un estilo clásico para la nueva generación. Desde el principio, bromea, «Mira lo que no puedes tener, perra jefa», antes de ofrecer un estribillo a ritmo de pista de baile.

ANITTA presentó «Funk Rave” a principios de este mes, durante la ceremonia de apertura de la final de la Liga de Campeones de la UEFA celebrada en Estambul (Turquía). Su actuación provocó el frenesí de los fans, que clamaban por la llegada oficial del tema. La cantante ha respondido a la demanda con lo que se perfila como un himno mundial.

Esta semana, ANITTA asistió al desfile de moda masculina primavera-verano 2024 de Louis Vuitton. A principios de este año, recibió una nominación en la categoría de «Mejor Artista Revelación» en los Premios GRAMMY 2023. Esto fue el remate a una serie de acontecimientos históricos, como el logro del Guinness World Records® como «Primera artista latina solista en alcanzar el número 1 en Spotify a nivel mundial» y la ganadora en 2022 del premio a la mejor canción latina en los VMA, los EMA y los AMA. Mientras tanto, su obra multilingüe de 2022, ‘Versions of Me’, acumuló miles de millones de streams y se hizo un hueco en las listas de los mejores álbumes del año de Billboard, Rolling Stone, Stereogum, UPROXX, Variety, etc.

