ANITTA DESATA UN NUEVO Y ARDIENTE PAQUETE ‘FUNK GENERATION: A FAVELA LOVE STORY’

De vuelta y bastante candente, la super estrella internacional que rompe récords, ANITTA, desata un nuevo paquete de tres canciones titulados, ‘Funk Generation: A Favela Story’ via Republic Records/Universal Music Latino.

ANITTA labró el camino para ‘Funk Generation: A Favela Love Story’ con el éxito internacional «Funk Rave«. “Funk Rave” se acerca a las 25 millones de reproducciones en Spotify, además de los casi 15 millones de reproducciones del vídeo musical en YouTube. Variety calificó el tema de «alegre» y Rolling Stone de «vibrante y optimista».

Este paquete incluye dos sencillos nuevos “Casi Casi” y “Used To Be”, que serán acompañados por videos musicales que contarán esta historia en tres partes.

Acerca de la historia, ANITTA dice, “En este proyecto me sumerjo en el funk carioca. El ritmo que me crió y que forma parte de la cultura donde nací. En los videos, hay mucho de lo que he vivido en las favelas. Aparte de productores internacionales, me empeñé en traer brasileños a este increíble equipo. Su contribución fue esencial. Los vídeos funcionan individualmente, ¡pero también son una trilogía!», añade. «Tendrás que ver los tres para entender el resultado! Es bonito, divertido, colorido y entretenido».

