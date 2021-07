ALVARO SOLER LANZA NUEVO ÁLBUM «MAGIA»

Lo que ALVARO SOLER ha logrado con su música entre 2015 y 2019, a muchos les cuesta décadas: sus canciones lo han catapultado a las listas de éxitos de Europa y América Latina y a los escenarios de todo el mundo. En tan solo cuatro años, el músico hispano-alemán, que ha vivido en numerosas ciudades entre las que se cuenta Tokio y habla seis idiomas, ha sido galardonado con más de 80 discos de oro y platino, ha vendido dos millones de álbumes y suma más de 4500 millones de reproducciones en total en todas las plataformas. Tras compartir escenario con superestrellas de la talla de J-Lo, formar parte del jurado de «X Factor», participar como coach en la edición alemana de «La voz: Kids» y aparecer como invitado en el galardonado programa de televisión alemán «Sing meinen Song – das Tauschkonzert», Álvaro vuelve tras casi año y medio de parón con su álbum MAGIA. El lanzamiento del disco seguirá al de su sencillo principal, que vio la luz en marzo y ya cuenta con más de 50 millones de reproducciones.

«En 2019 me sentía algo cansado. Estoy agradecido por todas las cosas que tuve la oportunidad de disfrutar, pero con todo el ajetreo apenas tuve vida personal. Necesitaba un poco de tiempo para vivir otras experiencias, y después… nada fue como había planeado. Es cierto que la pandemia ha prolongado el tiempo de espera, pero yo lo veo como algo positivo: me ha permitido escribir más canciones para MAGIA que para ningún otro álbum, y además he tenido tiempo de producirlo yo mismo, lo que ha sido increíblemente divertido. Algunas canciones son de hace un par de años y otras son completamente nuevas, pero este el momento perfecto para que todas ellas vean la luz. También contiene historias personales, incluso de momentos difíciles. Esta pausa me ha ayudado a entender a dónde quiero llegar con mi música, y MAGIA es sin duda mi álbum más íntimo y, en mi opinión, el mejor hasta la fecha. Puede que tenga que ver con el hecho de haber cumplido 30 años, pero ahora soy capaz de abrirme de una manera diferente. Naturalmente, ahora soy un poco más adulto, y eso me permite mostrar todo lo que siento».

Estos temas tienen un gran significado para Álvaro, y de ellos tratan canciones como «SI TE VAS», el sencillo de lanzamiento de MAGIA. «La canción trata de una relación con altibajos y de lo complicado que puede ser el amor. En el clip que rodamos en la Costa Brava, donde me siento como en casa, me salvo de mí mismo. Aun si tus amigos y familiares te advierten de que estás en una situación que no es sana para ti, si no lo ves tú mismo, nadie puede salvarte. El único capaz de salvarte eres tú mismo». «ALMA DE LUZ» también refleja los sentimientos del músico que debido a su vida, tanto profesional como privada, viaja con frecuencia y vive a caballo entre Berlín y Barcelona: «ALMA DE LUZ habla de los prejuicios y el miedo a lo desconocido. Es algo que vivo a menudo en primera persona, y creo que sería bueno que viéramos que todas nuestras almas están llenas de luz. Musicalmente, el tema debía estar completamente al desnudo y centrarse en la narrativa: solo guitarra, bajo y la letra. Es mi canción favorita». Esta fue también la premisa de EN TU PIEL, por la que Álvaro siente un cariño especial: «Al principio están los acordes flamencos y después, en un momento del coro, hay una especie de bossa nova. Es una canción muy íntima, que trata sobre una conexión increíblemente fuerte con una persona. Alguien con quien harías cualquier cosa. Estoy realmente orgulloso de esta canción: el sonido, las armonías, las voces del estribillo y el modo en que todo se entrelaza. Me encanta».

Además de sus claros tintes melancólicos, MAGIA también refleja el otro lado de Álvaro, que sus fans adoran desde hace ya tiempo. «Siempre trato de transmitir también vibraciones positivas, ya que ambos sentimientos pueden tocar a las personas. Aunque a menudo me resulta más difícil lograrlo con canciones alegres». Sin embargo, se trata de un arte que ALVARO SOLER domina a la perfección, como demuestra nuevamente con DESPIERTOS. «Creé esta canción durante la cuarentena, y suena como el tipo de música que solía escuchar antes. Es pop, pero un poco más nostálgico de lo habitual: este tema me transporta directamente a una hoguera en una playa de arena blanca. Habla del anhelo de finalmente abrazar a tus amigos de nuevo, de celebrar todos juntos relajados y de la certeza de que permaneceréis unidos y lucharéis para superar una crisis. En DESPIERTOS, rapeo por primera vez en una canción. El fragmento es una reflexión acerca del mundo de las redes sociales, que actualmente dominan nuestra sociedad. Creo que es muy importante que no dependamos tanto de ellas y que siempre nos acordemos de disfrutar el momento».

Canciones como DÉJALA QUE BAILE, en la que Paula, la hermana pequeña del cantante, tiene su propio papel, o DIFERENTE, en la que lo acompaña su hermano, Greg Taro, con quien anteriormente compartía banda, demuestran la importancia que otorga Álvaro a sus raíces. «Tenemos una relación muy buena y fue genial invitarlo improvisadamente al estudio y crear música juntos. Me encanta unir mi música con mi familia, es un honor para mí que mi hermano cante conmigo en este tema». Otra colaboración destacada es la que vendrá de la mano del sencillo MAÑANA, que verá la luz en julio, y nos traerá al exitoso dúo colombiano de pop latino CALI Y EL DANDEE, galardonado con numerosos discos de oro y platino gracias a éxitos como «Por Fin Te Encontré» o «Yo Te Esperaré». Por si fuera poco, Mauricio Rengifo, alias «El Dandee», es también el coproductor del megaéxito «Despacito» de Luis Fonsi, que causó no poco furor. La doble dosis de esencia latina se refleja no solo en las apasionadas letras de MAÑANA, sino también en el sonido delicado y orgánico característico de SOLER. «Esta colaboración me parecía imprescindible para esta canción, ya que cierra un círculo. CALI Y EL DANDEE son increíbles compositores y productores a quienes llevo escuchando desde hace mucho tiempo. MAÑANA, sencillamente, tiene algo especial: algunas canciones desprenden una magia particular, y este es sin duda su caso».

Acerca de Magia: MAGIA no es solo el primer sencillo oficial y el título del álbum homónimo de ALVARO SOLER, sino que además representa el hilo conductor de un nuevo capítulo tras su pausa. «El aislamiento nos ha obligado a todos a redescubrirnos a nosotros mismos y nos ha permitido volver a sentir que las cosas más sencillas pueden ser mágicas. Entre todos los malos momentos, también he conocido una solidaridad sin precedentes, y mi deseo de unir a la gente a través de mis canciones se ha reavivado». Para ALVARO SOLER, el 2021 no es solo un desafío; para él, nuestro mundo es un milagro lleno de música, que busca constantemente el equilibrio: «Creo que también necesitamos los malos momentos para ser capaces de apreciar realmente la vida, algo que trata de transmitir mi trabajo en MAGIA que, en mi opinión, es el más hermoso que he hecho hasta ahora. Las diferentes perspectivas y transiciones simbolizan el hecho de que siempre buscamos el equilibrio, pero este nunca dura porque estamos en constante cambio». Aunque el afamado cantante y compositor haya evolucionado tanto musical como personalmente, su incontenible y contagiosa alegría de vivir, que nos transmiten éxitos como «El Mismo Sol» o «La Cintura» y álbumes como ‘Eterno Agosto’ y ‘Mar de Colores’, permanece intacta. En sus propias palabras:

«La vida es corta, y está para disfrutarla».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...