Alejandro Fernández con un nuevo sencillo «Dificil Tu Caso»

Luego del tremendo éxito con su segundo sencillo “No Es Que Me Quiera”, el cual logró colocarse en la posición #1 de radio en México, Estados Unidos y Chile; Alejandro Fernández sorprende a su público con un nuevo tema “Difícil Tu Caso”, una balada ranchera que, gracias a sus brillantes arreglos de metales y cuerdas, enmarcados por el guitarrón y las guitarras acústicas, se encargan de construir una armonía rítmica, que la hace una melodía bailable.

En “Difícil tu caso” Alejandro Fernández nos muestra una de sus interpretaciones más pasionales y despechadas, pues la letra está dedicada a un amor que ingratamente se ha ido. El tema es de la autoría de Edgar Barrera (también productor de la pieza), Luis Mejia e Ivan Gamez.

Este 2023 se ha convertido en un año esencial para los shows de Alejandro, quien durante febrero y marzo realizó una gira por Latinoamérica con 13 show sold out, incluyendo su regreso a uno de los escenarios más importantes del continente: el LXII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile. De vuelta en México, hizo historia al ofrecer uno de los conciertos más importantes en su trayectoria en La Monumental Plaza de Toros México, donde contó con más de 50 mil asistentes registrados. Finalmente, el pasado julio, firmó su regreso a España tras 5 años de ausencia, gracias a la gira ‘Amor y Patria’, que registró siete shows a reventar.

Como parte de esta misma gira, Alejandro Fernández llegará a Estados Unidos durante septiembre, para continuar con la tradición de celebrar las fiestas mexicanas junto a nuestros paisanos del otro lado de la frontera. Dicho tour contará con 22 fechas a lo largo de 22 ciudades, comenzando en Sacramento el 8 de septiembre, para seguir en Los Ángeles, Miami, Las Vegas, Nueva York, Chicago, Houston y, por primera vez, Toronto y Oklahoma City.

Para celebrar este hito, Alejandro estará acompañado por su hijo Alex, quien fungirá como acto abridor en la mayoría de presentaciones, las cuales, cabe señalar, darán parte de sus ganancia a la fundación Friends of the National Museum of the American Latino, que por más de dos décadas ha luchado para sacar a la luz los 500 años de historia latina en Estados Unidos a través de iniciativas como la creación de un Museo Nacional del Latino Estadounidense (National Museum of the American Latino) en el National Mall en Washington, D.C.

¡No te pierdas ni un solo detalle en la carrera de Alejandro Fernández y síguelo en sus redes sociales, además de escuchar su música en tu plataforma favorita!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...