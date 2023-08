AEROSMITH – «GREATEST HITS» DISPONIBLE AHORA

Celebrando cinco décadas de los más grandes himnos y algunos de los éxitos más reconocibles de todos los tiempos, Aerosmith (Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford y Joey Kramer), cuatro veces ganadores del GRAMMY® y leyendas del rock de Boston con certificación de diamante, han lanzado hoy su colección definitiva de Grandes Éxitos a través de UMe/Capitol. Con 44 canciones seleccionadas a mano en ediciones de lujo y un packaging diseñado por Aerosmith, la colección ya está disponible, junto con una nueva colección de merchandising, únicamente a través de la tienda oficial de la banda.

Las ediciones incluyen:

AEROSMITHCOM – Sólo Tienda Oficial:

– 1CD Portada Exclusiva Variante (18 temas)

– 2LP Edición Limitada Numerada con Variante de Portada Exclusiva (20 temas)

– 4LP Edición Super Deluxe en vinilo de 180g de color personalizado, fundas premium estilo libro y 4 litografías en blanco y negro (44 temas)

EN LAS PRINCIPALES TIENDAS:

– 1 LP Edición Estándar (10 temas)

– 1CD Edición Estándar (18 temas) (Insert)

– 3CD Edición Expandida (44 temas)

– 2LP Edición Estándar en vinilo negro (20 pistas)

– 4LP Deluxe Edition en vinilo negro de 180 g con estuche y libro (44 temas)

Por primera vez en la éxitosa historia del grupo, la edición Super Deluxe de Greatest Hits reúne una lista de 44 de sus mejores canciones, que representan cada época de Aerosmith. Desde los éxitos del Top 10 de los 70, «Dream On» y «Walk This Way», además de una impresionante versión de «Toys In The Attic», pasando por la línea de bajo característica de Hamilton y la icónica introducción de Joe Perry en «Sweet Emotion», hasta su dominio de la radio rock de los 90 con «Crazy», «Cryin'» y «I Don’t Want To Miss A Thing».

La edición Super Deluxe es una auténtica pieza de coleccionista, se presenta en fundas estilo libro de la mejor calidad incluyendo: cuatro litografías en blanco y negr, impresionantes fotografías en vivo y fotos icónicas de la banda que narran su ascenso desde un grupo local de Boston hasta las megaestrellas mundiales de hoy.

1CD

Mama Kin

Dream On

Same Old Song And Dance [single version]

Walk This Way

Sweet Emotion

Back In The Saddle

Draw The Line

Dude (Looks Like A Lady)

Angel [single version]

Rag Doll [live]

Water Song / Janie’s Got A Gun

What It Takes [CHR single edit]

Going Down / Love In An Elevator

Crazy [radio edit]

Livin’ On The Edge [CHR edit]

Cryin’

Pink

I Don’t Want To Miss A Thing

3CD

Disco Uno

Mama Kin

Dream On

Lord Of The Thighs

Same Old Song And Dance [single version]

Train Kept A-Rollin’

S.O.S. (Too Bad)

Seasons Of Wither

Walk This Way

Big Ten Inch Record

Adam’s Apple

Sweet Emotion

Toys In The Attic

Combination

Nobody’s Fault

Home Tonight

Disco Dos

Back In The Saddle

Last Child

Bright Light Fright

Draw The Line

Kings And Queens [single version]

Let The Music Do The Talking

Walk This Way with RUN-D.M.C.

Hangman Jury

Dude (Looks Like A Lady)

Rag Doll [live]

Angel [single version]

Monkey On My Back

What It Takes [CHR single edit]

Water Song/Janie’s Got A Gun

Going Down / Love In An Elevator

Disco Tres

The Other Side

Livin’ On The Edge [CHR edit]

Amazing [CHR single edit]

Get A Grip

Cryin’

Eat The Rich

Crazy [radio edit]

Falling In Love (Is Hard On The Knees)

Pink

Nine Lives

I Don’t Want To Miss A Thing

Jaded

We All Fall Down

Just Push Play [Radio Remix]

1LP

Lado A

Dream On

Sweet Emotion

Walk This Way

Water Song / Janie’s Got A Gun

Cryin’

Lado B

Livin On The Edge [CHR Edit]

Dude (Looks Like A Lady)

Rag Doll [Live]

Crazy [radio edit]

I Don’t Want To Miss A Thing

2LP

Lado A

Mama Kin

Dream On

Same Old Song And Dance [single version]

Seasons Of Wither

Walk This Way

Lado B

Sweet Emotion

Back In The Saddle

Draw The Line

Dude (Looks Like A Lady)

Angel [Single Version]

Lado C

Rag Doll [live]

Water Song / Janie’s Got A Gun

What It Takes [CHR single edit]

Love In An Elevator

Crazy [Radio Edit]

Lado D

Livin’ On The Edge [CHR edit]

Cryin’

Pink

I Don’t Want To Miss A Thing

Jaded

4LP

Lado A

Mama Kin

Dream On

Lord Of The Thighs

Same Old Song And Dance [single version]

Train Kept A-Rollin’

S.O.S. (Too Bad)

Lado B

Seasons Of Wither

Walk This Way

Big Ten Inch Record

Adam’s Apple

Sweet Emotion

Toys In The Attic

Lado C

Back In The Saddle

Last Child

Combination

Nobody’s Fault

Home Tonight

Bright Light Fright

Lado D

Draw The Line

Kings And Queens [single version]

Let The Music Do The Talking

Walk This Way with RUN-D.M.C.

Hangman Jury

Lado E

Dude (Looks Like A Lady)

Rag Doll [Live]

Angel [Single Version]

Monkey On My Back

What It Takes [CHR Single Edit]

Lado F

Water Song / Janie’s Got A Gun

Love In An Elevator

The Other Side

Get A Grip

Amazing [CHR Single Edit]

Lado G

Livin’ On The Edge [CHR Edit]

Cryin’

Eat The Rich

Crazy [Radio Edit]

Falling In Love (Is Hard On The Knees)

Lado H

Pink

Nine Lives

I Don’t Want To Miss A Thing

Jaded

Just Push Play [Radio Remix]

We All Fall Down

Me gusta esto: Me gusta Cargando...