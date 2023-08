MAE STEPHENS LANZA ‘MR RIGHT’ CON MEGHAN TRAINOR

Después de iluminar el mundo con su sencillo debut, ‘ If We Ever Broke Up’ , el sencillo debut más grande a nivel mundial en lo que va del año, la estrella emergente Mae Stephens regresa con un himno igualmente contagioso, besado por el sol, titulado ‘Mr Right’ .

‘My Right’ ofrece una porción de disco reluciente y fresco sin esfuerzo: pop hecho para bailar en las noches de verano. En él, la estrella en ascenso de 19 años de Kettering saca a los hombres insatisfactorios de su vida con lo que rápidamente se está convirtiendo en su descaro característico mientras continúa su búsqueda para encontrar el adecuado para ella.

El nuevo sencillo la encuentra uniendo fuerzas con uno de sus ídolos de la infancia, Meghan Trainor, con la superestrella mundial prestando su voz inimitable a la nueva canción: «¡¡Me siento más que honrada de que Mae me haya pedido ser parte de esta canción!!» dijo Megan. “He sido una gran admiradora suya desde lejos en las redes sociales y estaba muy emocionado cuando su equipo se acercó. Estoy convencida de que ella es mi hermana pequeña perdida hace mucho tiempo, y estoy tan emocionada de que ahora podamos tener una canción juntas. Mae es una joven leyenda, y no puedo esperar a que más y más personas la descubran y escuchen sus increíbles habilidades vocales y para escribir canciones. ¡Es la chica más dulce y talentosa y merece todo el éxito del mundo! ”

«¡Meghan es una artista que he idolatrado durante años!» añadió Mae. “Ella es la artista que aspiro a ser, ¡así que trabajar con ella ha sido un sueño hecho realidad! ¡Especialmente trabajar con una gran artista por primera vez me hace sentir muy escuchada y cómoda! ¡Ella es la artista ideal, la persona más amable que he conocido y la MADRE más increíble! Tanto para sus hijos como para mí como madre musical y modelo a seguir 🙂 ¡Gracias Meghan! ”

Desde que presentó un fragmento de su sencillo debut, ‘ If We Ever Broke Up’ , en TikTok a principios de este año, Mae Stephens se ha convertido en la nueva estrella pop más popular del mundo. Ese sencillo ha acumulado más de 350 millones de reproducciones en todo el mundo, con más de 132 millones de reproducciones en Spotify y 3,3 millones de visitas en YouTube en el video. Mae ahora tiene más de 10 millones de oyentes mensuales en su Spotify, y la canción ahora tiene la certificación Silver en el Reino Unido y está en camino de obtener la certificación Gold en los EE. UU. muy pronto. En el frente en vivo, después de haber tocado en espectáculos desde muy joven, recientemente tocó en Great Escape, apoyó a PINK en Londres y luego en el mundialmente famoso festival de Glastonbury, seguido de un espacio de apoyo para las gigantes del K-pop BLACKPINK, y tiene muchos más espacios para festivales durante el próximo verano.

El impacto de la pista tampoco se limita solo a Occidente. Ha ganado un gran impulso en Asia, alcanzando el puesto número 1 en la lista occidental en China y acumulando más de 27 millones de transmisiones en China por semana. También ha visto una gran tracción en Japón y Corea del Sur, volviéndose viral en TikTok a medida que los fanáticos y artistas en los países, incluidos los íconos del K-pop ITZY, ENHYPEN y más, se lanzan a una nueva tendencia de baile vinculada a la canción. NME dijo sobre la canción: «Con una letra irónica que ve a Stephens repetir un beso brillante:» Si alguna vez nos separamos, nunca estaría triste «, sobre un riff de sintetizador distintivo y una línea de bajo furtiva que recuerda El pop fluorescente de Blu DeTiger , la pista fue un éxito en espera: solo que Stephens no tuvo que esperar mucho”.

Antes de que Mae se despertara el día de Año Nuevo y encontrara su canción explotando en todo el mundo en línea, Mae encontraba consuelo y refugio en su creación musical entre los turnos de trabajo en su Asda local. Compositora desde los 12 años, usó la música para guiarla a través de las dificultades de la vida adolescente, derramando su corazón en canciones emotivas e impactantes escritas en el viejo piano de su abuela, «Solía estar bastante enojada cuando era niña

y tenía mucha tensión acumulada, especialmente al volver a casa de la escuela”, explica. “Traté mucho de encontrar lo que me ayudaría a liberar todo eso, cosas como el judo, el esquí, el ciclismo. Intenté tantas cosas hasta que llegué a escribir canciones. Poder sentarme, cerrar la puerta, no tener a nadie a mi alrededor y tener un poco de espacio para pensar y dejar salir mis emociones en algo creativo fue probablemente lo único que realmente me ayudó a pasar la escuela, aparte de mi hermano”. Los años escolares de Mae, blanco de crueles intimidaciones, no fueron nada fáciles, ya que la molestaban por ser la «niña ruidosa y peculiar». Cuando sus compañeros de clase encontraron el canal de YouTube, ella subió sus canciones originales y sus versiones, cada video que compartió provocó que le enviaran más odio y rencor. Superando la maldad con la ayuda de su música y su hermano, estaba «decidida a seguir adelante y demostrar que mucha gente estaba equivocada».

Ahora, en Mae Stephens, Gen Z ha encontrado una nueva campeona: una artista lista para usar su voz para ayudar a otros y proporcionar el mismo tipo de santuario en su música que le dio a ella mientras la hacía. A través de cosas que son mucho peores de lo que pasé y no se destacan tanto como deberían”, dice ella. “Ver a los niños pasar por eso y no tener a alguien a quien admirar es algo con lo que realmente espero poder ayudar. Quiero ser la campeona de los desvalidos, los inadaptados de Mae”.

