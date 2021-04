15 muchachos amputados buscan representar a Pérez Zeledón en campeonato nacional de fútbol

El equipo se inició en el 2019 de la forma más inesperada posible.

Unos muchachos viajaban en bus al INS, desde Pérez Zeledón, e hicieron parada en una de esas famosas sodas del Cerro de la Muerte; cuando se vieron que tenían amputación de una pierna, en son de broma uno de ellos dijo: “deberíamos hacer un equipo de fútbol para mejenguear”, entonces se intercambiaron los números y se reunieron posteriormente en la casa de uno ellos en Rivas. El resto es historia.

Hoy, casi dos años después del primer partido en San Rafael de Platanares, el equipo PZ AMPUTADOS FÚTBOL CLUB sueña con representar a Pérez Zeledón en el campeonato nacional de fútbol para amputados, cuando el Ministerio de Salud de el visto bueno a la competencia.

Se trata de 15 hombres con edades entre los 23 y 50 años; la mayoría son de Pérez Zeledón pero también los hay de Palmar Norte y Bolas de Buenos Aires, como es el caso de Luis Roberto Hidalgo Quesada, quien amablemente nos envió este video:

Y es que como dice Luis Fernando Quirós “la vida me arrebató una pierna, pero no las ganas de seguir luchando”, por lo que participar en este campeonato nacional representa una gran ilusión para todos.

Esto, especialmente si tomamos en cuenta que son personas con una discapacidad física, quienes muchas veces son discriminados y ahora tienen la oportunidad de demostrar que “los obstáculos están en la mente, nada más”, afirma Quirós.

Incluso, ya 5 jugadores de PZ AMPUTADOS FÚTBOL CLUB están en la preselección nacional de amputados, preparándose para un fogueo contra Polonia en el mes de junio. Entre ellos el joven Rubén Segura Zuñiga de 24 años:

No obstante, pese al esfuerzo, la disciplina y el cumplimiento de sus entrenamientos en la cancha sintética del Hotel PZ Country Club bajo estrictas medidas sanitarias, ellos no podrán participar del campeonato si usted no les ayuda.

Los gastos de este tipo de eventos son muy altos, y los jugadores del equipo no pueden costearlo todo, por lo que se realizan eventos para recaudar fondos, según explicó don Alexánder Calvo de la Junta Directiva del equipo:

Para apoyarles, usted puede participar en una caminata benéfica que se realizará el próximo 11 de abril organizada por el grupo de Senderistas Pérez Zeledón.

La caminata contará con dos recorridos de 3 y 8 kilómetros aproximadamente (La Cruz de Miravalles – Lagunillas – Tirrá de Rivas), en la finca del Centro Turístico Precious Stone.

Tendrá un valor de ₡12.000, el cual incluye: transporte, almuerzo, donativo y guía. Para reservar su espacio debe realizar el depósito bancario respectivo.

Para más información, usted puede contactar a los siguientes números: 6360-6975 o al 6107-1671 con Henry.

De esta forma, no sólo disfrutará de hacer senderismo local y conectar con la naturaleza, sino que también apoyará a estos muchachos amputados a alcanzar su sueño de representar, por todo lo alto, a nuestro cantón generaleño.

