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Vacunación priorizada de jóvenes de 12 a 17 años finaliza este viernes

17 noviembre 2021

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está priorizando la vacunación contra covid-19 a la población adolescente hasta el viernes 19 de noviembre.

Datos del Sistema Integrado de Vacunas (SIVA) con corte al 15 de noviembre, indican que 101 688  jóvenes de 12 a menos de 17 años no han iniciado el esquema de vacunación.

Durante esta semana las 105 áreas de salud de la CCSS  cuentan con vacunatorios habilitados en todo el país.

Los equipos vacunadores también están realizando adelanto de segundas dosis de la vacuna de la Astra Zeneca a personas a de 18 a 57 años, que completaron ocho semanas entre cada dosis.

Los establecimientos de salud pueden activar planes de contingencia, cuando las personas no se presenten para la aplicación de la segunda dosis y según la disponibilidad iniciar esquemas de vacunación en personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson en el extranjero y como tercera dosis en funcionarios de las instituciones de primera respuesta.

Estos son los horarios y puntos de vacunación habilitados del 15 al 21 de noviembre en la Región Brunca:

REGIÓN BRUNCA
BUENOS AIRES AUDITORIO SEDE CENTRAL DEL ASBA  L A J 7 AM A 3 PM V DE 7 A 2 NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 

 
SALITRE  BARRIDO SEGUNDAS DOSIS Y UJARRAS BARRIDO SEGUNDAS DOSIS L –  7 AM A 1 PM
CABAGRA  TRABAJO POR BARRIDO EN II DOSIS, SANTA MARTA BARRIDO CASA A CASA  SEGUNDAS DOSIS, BUENOS AIRES CENTRO VACUNATORIO MÓVIL , PARA VISITA CENTROS EDUCATIVOS DEL CASCO CENTRAL . I DOSIS ESTUDIANTES DE 12 A 17, CURRÉ  BARRIDO CASA POR CASA SEGUNDAS DOSIS, POTRERO  GRANDE TRABAJO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ADOLESCENTES DE ACUERDO A DISPONBILIDAD DE VACUNAS, CHANGUENA   BARRIDO CASA A CASA  SEGUNDAS DOSIS, BORUCA  BARRIDO CASA A CASA  SEGUNDAS DOSIS, BIOLLEY BARRIDO CASA A CASA  SEGUNDAS DOSIS Y VOLCÁN  TRABAJO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ADOLESCENTES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE VACUNAS LUNES A VIERNES  7 AM A 1 PM
CORREDORES MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD NEILY, PLAZA DE LA MUJER PASO CANOAS, EBAIS FINCAS, EBAIS LA CUESTA, EBAIS LAUREL Y EBAIS BELLA LUZ. LUNES A VIERNES DE 8:00 A :2:30 PM MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD NEILY, PLAZA DE LA MUJER PASO CANOAS, COMUNIDADES DE PASO CANOAS CASA A CASA, COMUNIDADES DEL EBAIS  CENTRO, Y NORTE CASA A CASA Y COMUNIDADES DEL EBAIS FINCAS  CASA A CASA. SÁBADO Y DOMINGO  DE 8:00 A  6:00 PM
OSA PALMAR SUR (SALA SESIONES Y CASA A CASA),CIUDAD CORTES Y OJO DE AGUA  (CASA DE LA CULTURA Y CASA A CASA),UVITA, IGLESIA EVANGELICA, CONTIGUO AL EBAIS Y CASA A CASA,CORONADO (EBAIS Y CASA A CASA),DRAKE (EBAIS Y CASA A CASA),SIERPE (EBAIS Y CASA A CASA),TINOCO(EBAIS Y CASA A CASA),PIEDRAS BLANCAS (EBAIS Y CASA A CASA) Y PALMAR NORTE(  CASA A CASA)  LUNES A JUEVES 8:30AM-6:00PM. VIERNES DE 8:30AM A 5:00PM . NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 
 PEREZ ZELEDON

 

 SALÓN COMUNAL PALMARES LUNES A JUEVES 9 AM A 2 PM Y VIERNES 9 AM A 1 PM EBAIS VILLA LIGIA SÁBADO 8 AM A 12:30 PM.
SALÓN COMUNAL DE SAN PABLO LUNES 9 AM A 2 PM EBAIS VILLA LIGIA SÁBADO 8 AM A 12:30 PM.
EBAIS VILLA LIGIA LUNES A VIERNES  9 AM A 6:30 PM
PVP SANTA CECILIA DE SAN PEDRO Y PVP SANTA ELENA DE GENERAL VIEJO MARTES 9 AM A 2 PM
PVP CONCEPCIÓN DE PILAS, PVP SAN FRANCISCO DE CAJÓN Y EBAIS DE GENERAL VIEJO MIÉRCOLES 9 AM A 2 PM
SALÓN COMUNAL DE PEJIBAYE, PVP SAN GERARDO DE PLATANARES Y EBAIS LOS ÁNGELES JUEVES 9 AM A 2 PM
SALÓN COMUNAL CAJÓN Y EBAIS SAN RAFAEL DE PLATANARES VIERNES 9 AM A 1 PM
POLIDEPORTIVO, EBAIS DE RIVAS, EBAIS SAN ANDRÉS, SALÓN COMUNAL DE SAN RAMÓN SUR, EBAIS DE PAVONES, EBAIS DE BARÚ Y EBAIS LA PALMA LUNES A JUEVES 9 AM A 2 PM Y VIERNES 9 AM A 1 PM
GOLFITO EBAIS  ANDRÉS-ALAMEDAS (SEDE  EBAIS ), EBAIS SAN MARTIN EBAIS,EBAIS RÍO CLARO (AUDITORIO Y BARRIDO) Y EBAIS PUERTO JIMÉNEZ (PARQUEO) LUNES  A VIERNES   8 AM A 3 PM NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 

NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 

 
CV CAÑAZA LUNES GALLARDO  MARTES A VIERNES  CAÑAZA Y BARRIDO COMUNAL
EBAIS LA PALMA (SEDE) LUNES  A VIERNES SEDE SEDE EBAIS PALMA. MARTES Y JUEVES BARRIDO EL TIGRE  MIERCOLES PALO SECO   (8AM A 3 PM
EBAIS COMTE (SEDE) LUNES  -EBAIS  COMTE,MARTES VIERGEN  MIERCOLES ZANCUDO, JUEVES VIERNES COMTE     (9AM A 3 PM
COMTE RESERVA   LUNES A VIERNES BARRIDO CASA A CASA
COTO BRUS GIMNASIO SABALITO, IGLESIA CATOLICA SAN VITO, EBAIS AGUA BUENA, EBAIS LA LUCHA, EBAIS GUINEA,  Y EBAIS SANTA ELENA LUNES A JUEVES DE  8:00AM A 3:00PM                                        VIERNES DE 9:00AM A 2:00PM NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 
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