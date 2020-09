Uso prolongado de mascarillas puede generar acné, enrojecimiento y lesiones por presión, advierte la CCSS

El uso de mascarillas por tiempo prolongado puede ocasionar en algunas personas problemas en la piel como acné, enrojecimiento y lesiones por presión, por lo que expertos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hicieron un llamado para que los dispositivos de protección como mascarillas y caretas se mantengan limpios y se cambien a lo largo del día.

De acuerdo con los especialistas estas situaciones se pueden presentar porque el uso de esos aditamentos por periodos largos genera un buen ambiente para la proliferación de bacterias.

La doctora Mónica Chaves Lavagni, dermatóloga del hospital San Juan de Dios, explicó que si la persona tiene piel grasa, acné, dermatitis seborreica o rosácea con el uso de la mascarilla esto aumentará, porque hay menos oxigenación de la piel, además detalló que dentro de la boca viven muchas bacterias y si la persona dura con la misma mascarilla 3, 4 o hasta 8 horas, se pueden presentar más manifestaciones en la piel, sobre todo en el área de la boca, la barbilla, la nariz y los pómulos que son las áreas que están dentro del dispositivo.

La dermatóloga resaltó que «el primer paso para disminuir esta afectación es tener la piel limpia antes de colocar la mascarilla, no usar maquillaje, ni productos o humectantes grasosos, cambiar el dispositivo o limpiar la careta cada 3 o 4 horas».

Además dijo que cuando la persona llega su casa y se quita la mascarilla, debe limpiar nuevamente su cara y aplicar un hidratante- humectante, de preferencia utilizar productos con pre y probióticos tópicos.

Estos problemas dermatológicos pueden presentarse incluso en personas que nunca los han tenido.

Las manos también se han visto afectadas por el lavado constante, pero sobre todo porque la gente utiliza productos muy fuertes.

“Hay una creencia que entre más potente sea el jabón, más me voy a proteger, y en realidad cualquier jabón elimina el virus; hay pieles que lo toleran todo y otras que no, hay gente que usa jabones con clorhexidina que tienen un efecto detergente muy fuerte, y no es necesario” explicó la especialista.