Última semana de inscripciones para premio que otorgará $3 millones a proyectos sostenibles

Si usted tiene una Pyme, una ONG o asiste a una Escuela Secundaria de la Zona Sur de Costa Rica, y cuenta con un proyecto sostenible que contribuya a la comunidad de forma positiva, ya puede inscribirse en el Premio Zayed a la Sostenibilidad a través del sitio https:// zayedsustainabilityprize.com , y así tener la oportunidad de ganar parte del fondo de 3 millones de dólares para impulsar tu proyecto.

El Premio Zayed a la Sostenibilidad, es el galardón mundial pionero de los Emiratos Árabes Unidos en sostenibilidad y un tributo al legado del difunto padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Establecido en 2008, este premio anual reconoce y recompensa los logros de quienes están impulsando soluciones de sustentabilidad impactantes, innovadoras e inspiradoras en cinco categorías distintas: Salud, Alimentos, Energía, Agua y Escuelas Secundarias Globales.

El Premio cuenta con un fondo anual de US $3 millones, el cual recompensa a los ganadores con US $600.000 en cada categoría; la categoría de Escuelas Secundarias Globales se divide en seis ganadores por región a nivel global, por lo que cada escuela puede reclamar hasta US $100,000 para dar inicio o expandir su proyecto.

Las seis regiones del mundo de la categoría de Escuelas Secundarias Globales son las Américas, África subsahariana, Medio Oriente y África del Norte, Europa y Asia Central, Asia del Sur y Asia Oriental y el Pacífico.

Hasta la fecha, el Premio ha reconocido a 86 ganadores cuyas soluciones o proyectos escolares han transformado, directa e indirectamente, de forma positiva las vidas de más de 352 millones de personas en todo el mundo, y se crearon 475.000 nuevos puestos de trabajo.

Los ganadores se anunciarán en 2022 durante una ceremonia de premios como parte de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi (ADSW). Se compartirán más detalles en los próximos meses.

Foto de los ganadores del 2020*

