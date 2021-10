Tendencia continúa: 70% de pacientes internados en UCI por covid-19 no están vacunados

Siete de cada diez (70,3 %) personas internadas en las unidades de Cuidados Intensivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no se encontraban vacunadas contra la covid-19; así lo demuestra el análisis semanal realizado por el área de Estadísticas en Salud de la institución.

El estudio se basó en los pacientes hospitalizados la semana anterior e incluyó una población de 1 304 personas con covid-19 de las que 876 se encontraban internadas en salón y 428 en UCI.

Los datos muestran que, entre quienes estaban internados en UCI, el 8.9 % poseían su esquema de vacunación incompleto y el 5,6% tenían menos de 15 días de haber recibido su vacuna; es decir, sus organismos se encontraban en proceso de desarrollar las defensas contra la covid-19.

Solo el 15,2 % de los pacientes con covid-19 que se encontraban en UCI tenían el esquema de vacunación completo.

En el caso de los internados en salón, el 59,4 % no estaba aún vacunado contra la covid-19, el 9,1 % poseía un esquema de vacunación incompleto, y el 3,2 % tenía menos de 15 días de haber completado su esquema de inmunización.

Únicamente el 28,3 % de los internados en salón ya había completado su esquema de vacunación, por lo que su organismo ya contaba con el máximo nivel de inmunidad individual.

Según explicó la estadística Susana López Delgado, jefa de la subárea de Análisis Estadístico, los datos muestran un comportamiento similar al dado a conocer la semana anterior, que incluía información de los pacientes con covid-19 internados el 14 de setiembre.

“Seguimos observando que el contar con el esquema de vacunación completo es un elemento que disminuye la necesidad de requerir el internamiento en una Unidad de Cuidados Intensivos”, aseguró la estadística.

Del total de personas con esquema de vacunación completo (313) el 77 % no requirió de una UCI al corte de la información. Mientras que tener el esquema de vacunación incompleto (118 personas) o no estar vacunado del todo (821 personas) no favorece la necesidad de requerir de una UCI, pues el 45 % de los no vacunados y el 46 % de quienes tenían el esquema incompleto requirieron de un internamiento en este tipo de unidad.

En cuanto al sexo, los datos observados muestran que, en todas las categorías de esquema de vacunación, los hombres con covid-19 requirieron más internamiento tanto en UCI como en salón.

En el caso de la UCI, a este miércoles se reportaban 163 hombres no vacunados y 138 mujeres, 46 hombres con esquema de vacunación incompleto y 19 mujeres, 27 hombres con esquema completo y 11 mujeres, y 15 hombres con menos de 15 días de haber recibido la segunda dosis de la vacuna y 9 mujeres.

En salón, permanecían 322 hombres no vacunados y 198 mujeres, 143 hombres con esquema de vacunación completo y 105 mujeres, 53 hombres con esquema incompleto y 27 mujeres, y 17 hombres con menos de 15 días de haber recibido la segunda dosis de la vacuna y 11 mujeres.

Aunado a esto, el análisis del comportamiento de la edad muestra que las personas internadas en salón y que no están vacunadas tienen edades, en su mayoría, entre los 30 y 70 años. Mientras que quienes poseen esquemas de vacunación completos están entre los 60 y 80 años.

En UCI quienes se encontraban internadas este miércoles y que no estaban vacunadas tenían edades entre los 30 y 70 años. Mientras que quienes tenían esquemas completos eran personas entre los 60 y 70 años.

En cuanto a su lugar de residencia, de los 821 pacientes no vacunados el 63 % provenían de las provincias de San José, Alajuela y Heredia.

La provincia de San José aportó un 30,3 % del total de internamientos por covid-19 analizados en el estudio. El cantón central y Desamparados son los que presentaron más casos, el 47 % del total de la provincia.

Alajuela aportó el 21,7 % del total de internamientos por covid-19 analizados en el estudio. Aquí, el cantón de Alajuela y San Carlos fueron los que presentaron más casos en este estudio con un 54 % de total de las personas internadas provenientes de esa provincia.

Autoridades de la institución insisten en que las vacunas que se están aplicando en nuestro país, tanto la de la farmacéutica Pfizer como la de AstraZeneca, han demostrado su eficacia y seguridad para disminuir el riesgo sufrir complicaciones severas y el riesgo de muerte.

La CCSS mantiene puestos de vacunación activos en todo el país bajo su campaña de VacunACCIÓN.

