San Juan de Dios extrae lesiones de la mama con novedosa técnica de biopsia

Pacientes del hospital San Juan de Dios (HSJD) con lesiones de la mama benignas, sospechosas y microcalcificaciones se benefician de una novedosa técnica denominada biopsia al vacío.

Desde noviembre 2019 a setiembre de este año 72 mujeres se han recibido este procedimiento que no requiere quirófano, dura entre 30 y 45 minutos y no deja cicatriz, informó la doctora Maritza Salazar, jefe del servicio de Radiología.

Con esta técnica se logra extirpar una cantidad suficiente de tejido para que un patólogo realice un estudio más preciso, explicó la doctora Maritza Salazar.

La jefe del servicio de Radiología detalló que la biopsia al vacío se realiza con una aguja gruesa que se introduce guiada por mamografía en el caso de las microcalcificaciones o por ultrasonido en el caso de nódulos. La aguja hace un corte y succiona la muestra, esto permite sacar la lesión completa en la mayoría de los casos y en otros de forma parcial.

De acuerdo con la doctora Salazar “este procedimiento es un alivio para las mujeres que tienen una lesión sospechosa”.

Aryeri Ruiz Álvarez de 36 años, tiene nódulos benignos en su mama conocidos como fibroadenomas, cuando está en periodo de ovulación, se le inflaman y le causan fuertes dolores, hace dos semanas le realizaron una biopsia al vacío guiada por ultrasonido para extraer las “pelotitas”.

“Desde hace siete años estoy en control y siempre me genera mucha ansiedad, se me sube la presión, ya me habían realizado una en sala de operaciones, pero hoy quedé impactada, es una maravilla, fue rapidito, sentí la presión donde me estaba succionando, pero fue totalmente diferente”, dijo Aryeri.