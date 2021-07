Sábados y domingos es cuando más mueren personas en accidentes viales

Sumando los decesos viales ocurridos entre sábado y domingo, el 2021 reporta 75 fallecidos en esos dos días de la semana. Al agregarle los de viernes -29- la suma alcanza los 104 muertos, el 54% del total de 194.

Así, con base en estas estadísticas, los días de fin de semana, entre viernes y domingo, agrupan la mayoría de las vidas perdidas en carretera, lo que permite inferir algunas conductas particulares, en esos días, que podría influir en esa cifra negativa.

German Marín Sandí, Director de la Policía de Tránsito, detalló que, a criterio del cuerpo policial “existen algunos comportamientos propios de fin de semana que no necesariamente se dan los otros días. Por ejemplo, las personas se van de paseo, así que podrían ocurrir muchas cosas, como que ese conductor no conoce el camino y se sale de la carretera, no toma una curva, también se da el abuso de la velocidad, para llegar al destino, si salen de madrugada podría ser que les dé sueño al volante; algunos, al estar de paseo, consumen licor y luego conducen. Las fallas mecánicas también influyen”.

En esa línea, Marín recomienda llevar siempre un copiloto que esté pendiente del conductor, por si nota síntomas de sueño o cansancio; en la medida de lo posible que quien conduzca no use chancletas, para que no se le zafe o no se le enrede en el pedal. Si salen de madrugada, dormir bien, y claro, respetar los límites de velocidad, más en caminos que no conocen. Darle un buen chequeo al vehículo, antes de emprender un viaje largo, también reduce inconvenientes.

Estas recomendaciones cobran particular valor estos meses de julio y agosto, cuando los estudiantes tienen días de vacaciones y se vienen dos fines de semana largos, como el feriado del 25 de julio que se pasa para el lunes 26, el 2 de agosto que será lunes y el Día de la Madre, el 15 de agosto, que, si bien será domingo, es habitual que se hagan paseos, por ejemplo, del viernes al domingo, o del sábado al lunes, para celebrar.

Motociclistas e imprudencias

Los resultados estadísticos del primer semestre del 2021 permiten concluir que el vehículo en el que más mueren personas en carretera (situación que se repite desde el año 2014) es la motocicleta.

En lo que va del año, 95 personas perdieron la vida cuando viajaban en ese automotor, muy por encima de otros vehículos, como los sedanes, con 54 casos, los 34 peatones atropellados y los 11 ciclistas también fallecidos.

Además, la imprudencia del conductor está vinculada, como posible factor de riesgo, en el fallecimiento de 54 personas, le sigue el abuso de la velocidad, con 43 fatalidades y con 37 la invasión de carril.

Si lo analizamos de manera global, estos tres factores de riesgo están relacionados con malas decisiones en carretera, lo mismo que los 9 decesos ligados con alcohol al volante; queda claro que muchos accidentes se podrían evitar con una actitud más responsable en carretera, finalizó Marín Sandí.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...