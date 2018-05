– Los premios son adquiridos por 88 Stereo S.A. en Almacén Belén 1.

– Los familiares de los trabajadores de la radio en primer y segundo grado de

consanguinidad no pueden participar.

– Las forma de participar:

– Solo se anotaran las personas que den me gusta al facebook de 88 Stereo, a la publicación

de del Sorteo y compartan la imagen.

– El total de premios son: Dos Álbumes Panini del mundial Rusia 2018, cada álbum con tres

cubos de postales, Dos camisetas originales de la selección de Costa Rica una para Mujer y

otra para Hombre.

– Se efectuaran dos sorteos, los álbumes el 15 de mayo y las camisetas el 14 junio 2018 a las

5 pm en el respectivo programa de esa hora.

– Se hará un listado con todos los (as) que han cumplido la forma de participación, no

necesariamente la posición en la lista de Facebook representa la lista final que se tabulara

en nuestro sistema.

– Se utilizara un sistema automatico de rifa por medio de una aplicación para este tipo de

sorteos en Facebook.

– Pueden participar las personas residentes en el territorio de Costa Rica, con cédula de

residencia, cédula de menor y cédula de mayor de 18 años. Las personas menores que

deseen participar y no tengan su cédula de menor deben anotar a una persona mayor

responsable que en caso de salir favorecido deberá retirar el premio.

– Al sacar ganadores se estipula en este Reglamento que un ganador no puede ganar dos

veces, si así fuera se procede a sacar otro participante como ganador.

– Las personas que ganan tienen 15 días hábiles para retirar sus premios, caso contrario se

rifaran nuevamente. Salvo en casos de acuerdos del ganador (a) con la gerencia. Debe

presentarse el legítimo ganador (a).

– La radio no se compromete a enviar premios por vía de encomiendas.

– Solo se entregaran los premios a los ganadores con cedula al día y en las oficinas de Radio

88 Stereo ubicadas en barrio laboratorio Pérez Zeledón, 200 metros norte de la escuela

laboratorio, calle 4.

