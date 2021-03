Recomendaciones que pueden salvar su vida si va a playas o montañas esta Semana Santa

En el marco de la Semana Santa, la Cruz Roja Costarricense lanzó una serie de recomendaciones a aplicar si usted y su familia deciden visitar ríos, playas y montañas.

Por esa razón, las queremos compartir con usted pues sabemos que acatar estos tips puede salvar vidas:

ZONAS DE RIOS, LAGUNAS, PLAYAS Y MARES

– No ingrese al agua después de ingerir bebidas alcohólicas, estupefacientes o sicotrópicos. Sus reflejos y juicio crítico no serán lo mismo.

– Si no sabe nadar, no se adentre en el mar, esteros, lagos, lagunas, ríos o piscinas.

-No ingrese bruscamente al agua en lugares que no conoce. Antes de lanzarse, verifique primero la profundidad, luego si hay ramas, algas, rocas y otro tipo de objetos.

-Después de cada comida, permanezca al menos 2 horas fuera del agua, de lo contrario corre el riesgo de sufrir una congestión.

-Al caminar por la playa, verifique que no haya residuos de latas, vidrios y otros objetos con punta que le puedan provocar heridas o contusiones dolorosas.

– Evite toda clase de juegos dentro del agua, ya que peligra que en un descuido pueda ser golpeado por otra persona, objeto, vehículo acuático o corriente marina.

-No deje a sus niños solos en los lugares donde se centre la diversión cerca de las aguas, ya que un descuido puede ser fatal para usted y un ser querido.

– Verificar con lugareños y/o guardavidas las condiciones de corriente de resaca y zonas no aptas para bañistas.

EN CARRETERAS

-Antes de salir de vacaciones en su vehículo, recuerde revisarlo mecánicamente para que su recorrido sea seguro para usted y los suyos.

– Lleve siempre un equipo extintor de incendios en su vehículo.

– Si conduce, no ingiera ningún tipo de bebidas alcohólicos, drogas o medicamentos que alteren sus sentidos. Así evitará accidentes fatales.

– Planifique bien su viaje, de modo que su velocímetro no tenga que excederse de los límites ajustados por la Ley. Con esto usted y los suyos tendrán la oportunidad de regresar sanos y salvos y sin arriesgar a los demás.

EN ZONAS BOSCOSAS Y MONTAÑOSAS

– Hidrátese con frutas y agua.

– Asesórese sobre las características de los bosques o zonas montañosas donde desea asistir, esto lo puede hacer con los guarda parques o puestos de la Cruz Roja Costarricense más cercanos.

– Busque 2 mapas de la zona y marque el recorrido a efectuar en ambos documentos, uno se lo lleva y el otro se lo deja a alguna persona que pueda entregárselo a las autoridades de búsqueda en caso de extravío o eventualidad. Adjunte otro documento con los datos correctos de los excursionistas como, por ejemplo: la edad, peso, padecimientos en su salud, medicamentos (y su control de enfermedad crónica) etc.

– Lleve siempre repelente, focos y sus baterías de repuesto, una brújula, fósforos suficientes, confites y/o dulces bien sellados para que no le ingresen insectos, algún tipo de toldo de color fuerte y llamativo, ropa adecuada por el tipo de clima etc.

– Si lleva celular, asegúrese de llevarlo cargado, con baterías extra, cargador portátil o solar, y procure no mantenerlo encendido todo el tiempo. Si va en grupo, hagan turnos de encendido de celular, así logran optimizar la duración de la batería y mantener al menos un aparato encendido en caso de emergencias.

