Próximo Lunes se habilitarán espacios para aplicar la prueba teórica de manejo

El próximo lunes 22 de febrero, la Dirección General de Educación Vial, habilitará en el sistema los espacios para aplicar la prueba teórica de manejo durante los meses de marzo, abril y mayo.

Los espacios se facilitarán de acuerdo a los protocolos de salud que deben ejecutarse para contar con los permisos de brindar este servicio por parte del Ministerio de Salud, por temas de aforo y distanciamiento físico. Estas citas estarán disponibles a partir de las 8:00 am.

El lunes se habilitarán pruebas en las modalidades regular (la persona asiste a clases 4 días y el día 5 realiza la prueba) y por suficiencia (estudia por su propia cuenta y se presenta solo a realizar el examen). La asistencia a clases en caso de que se matricule esa modalidad, es obligatoria todos los días.

Además, en esta misma matrícula se habilitarán espacios para las personas con acumulación de puntos en su licencia, producto de infracciones, que deban realizar el curso de reeducación vial para poder renovar el documento.

Las personas interesadas deben realizar previo a la matrícula, el pago de la prueba (¢5.000), en cualquier entidad financiera autorizada.

La cita puede obtenerse de manera gratuita ingresando al sitio web de Educación Vial en el enlace: https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/MatriculaPruebaTeorica. O bien con un costo de ¢215 + IVA, llamando al 9000 626356. Es importante aclarar que ambas herramientas se alimentan del mismo sistema de citas.

Se recuerda que el uso correcto y permanente de mascarilla es obligatorio (la careta es opcional, nos sustituye el uso de mascarilla) durante toda la prueba y para cualquier trámite que deba realizarse en las sedes de Educación Vial.

Finalmente, se solicita a las personas que tengan planeado matricular en la sede de Paso Ancho, tomar en cuenta que las pruebas teóricas no forman parte de las excepciones a la restricción vehicular sanitaria, por lo que si la persona debe trasladarse en vehículo particular, considere que la placa del mismo no tenga restricción el día de la cita, de lo contrario se expone a la sanción correspondiente en caso de ser abordado por un oficial de tránsito.

