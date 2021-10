Príncipe de Inglaterra otorgó premio a Costa Rica por su modelo de conservación

Costa Rica fue galardonada con el Premio Earthshot en la categoría Proteger y Restaurar la Naturaleza, otorgado por la Royal Foundation para incentivar el cambio y ayudar a reparar el planeta durante los próximos diez años, una década crucial para la Tierra. Esto por su «exitoso modelo de conservación».

El anuncio fue hecho ayer por el príncipe Guillermo de Inglaterra y Catalina, duquesa de Cambridge y The Royal Foundation, en una actividad en simultáneo en los 15 países seleccionados como finalistas globales, tres por cada una de las cinco categorías definidas.

El Premio se lanza después de dos años de trabajo del príncipe Guillermo y The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge para desarrollar un proyecto que respalde el esfuerzo global de proteger y restaurar el medio ambiente, además de identificar soluciones probadas a los mayores problemas ambientales a los que se enfrenta el planeta.

La organización detalló que Costa Rica ganó la distinción –que lo acredita a recibir 1 millón de libras (más 1.3 millones de dólares)- por su iniciativa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) a comunidades y propietarios de fincas iniciada en 1997, liderada por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y por su exitoso modelo de conservación, que ha permitido que un alto porcentaje de la biodiversidad esté hoy bajo resguardo en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).

La ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo, explicó que las Áreas Silvestres Protegidas se han convertido en un motor de desarrollo económico en los territorios y en uno de los principales atractivos turísticos de nuestro país, por lo que debemos hacer mayores esfuerzos para lograr la sostenibilidad financiera de estas ASP, tanto en tierra como en mar.

Por su parte el Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), José Vicente Troya expresó que este premio es un reconocimiento global a los logros ambientales de Costa Rica. “Nos enorgullece y motiva el trabajo conjunto que hemos desarrollado a lo largo de los años con las autoridades del país en el fortalecimiento de la política pública y programas ambientales”, dijo.

Exitoso modelo de protección. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo postuló a Costa Rica para el premio en la categoría de proteger y restaurar la naturaleza.

Costa Rica tiene 10 tipos de categorías de zonas de conservación, desde la creación de la primera en 1963, cuando el cuido se centró en proteger riquezas naturales en áreas rurales. Los esfuerzos de conservación de Costa Rica lograron detener, en la década de 1980, la deforestación prevalente en el país en décadas previas y empezó un proceso de recuperación hasta llegar a una cobertura forestal que alcanza el 52,4% del territorio al 2020.

El programa de Pago de Servicios Ambientales a comunidades y propietarios de fincas, iniciado en 1997 y consiste en un reconocimiento financiero que da el estado a través de FONAFIFO a propietarios o poseedores de bosque y plantaciones forestales “por los servicios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente”.

En cuanto a la conservación de ecosistemas terrestres y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Costa Rica ha logrado avances significativos en muchos puntos, en particular en la consolidación de la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual es considerado un logro por los aportes que las ASP dan a la conservación de la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos que ellos proveen y los aportes que brindan a las comunidades vecinas.

