Primer cuatrimestre del año cerró con 26 muertos más en carretera, respecto al 2020

Son 137 los fallecimientos en carretera que se suman al final del primer cuatrimestre del año, la cifra supera en 26 a los reportados en el mismo periodo del año pasado.

Solo abril anterior acumuló 33 decesos, 20 más que en abril del 2020.

Claramente, el aumento de decesos el mes pasado, indicó Alberto Barquero Espinoza, subdirector de la Policía de Tránsito, obedece a que el primer mes con restricción sanitaria del año pasado fue justamente abril.

“Podemos apreciar clara y lamentablemente, qué sucede cuando el tico circula más libremente, en cuenta paseos durante Semana Santa. Vuelven las malas prácticas en carretera, el abuso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y otras conductas indebidas como adelantamientos imprudentes. No se trata, entonces, que encerrar a las personas o no permitirles salir con su vehículo, consiste en modificar conductas en carretera, pero es evidente que esto no ha ocurrido”, acotó Barquero.

El aumento de decesos no está exclusivamente relacionado con la liberación de medidas en torno a la restricción sanitaria, pues si se analizan las estadísticas, desde el 2017-2018, no se ligaban cinco meses consecutivos con más de 30 decesos en carretera.

En otras palabras, ese récord tan lamentable no se alcanzó ni en 11 meses del 2018 ni en todo el 2019, cuando no existían medidas sanitarias en torno a la circulación; por tanto, las conductas que se evidencian desde diciembre pasado a abril de 2021 cobran tintes todavía más preocupantes pues hace suponer un retroceso, un agravamiento, de las conductas al conducir, acotó el funcionario.

Últimos dos periodos de cinco meses, con más de 30 decesos en carretera Mes/año Decesos Mes/año Decesos Setiembre 2017 38 Diciembre 2020 37 Octubre 2017 38 Enero 2021 36 Noviembre 2017 38 Febrero 201 35 Diciembre 2017 44 Marzo 2021 33 Enero 2018 35 Abril 2021 33

