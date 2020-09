Presidente de la República: «Los más pudientes serán los que más apoyen en la salida de esta crisis”

“La realidad hoy es muy dura, difícil y dolorosa para miles de familias por la pandemia y el desempleo que ha generado. Pero, en honor a los desafíos que enfrentaron y superaron nuestros antepasados, no vamos a perder el brío, la fuerza, el coraje y la convicción para afrontar la calamidad que trajo la pandemia del COVID-19”, indicó el presidente de la República, Carlos Alvarado, en su discurso durante el Consejo de Gobierno ampliado en el marco de las celebraciones del 199 aniversario de la Independencia.

El mandatario destacó las similitudes de esta pandemia con la del cólera de 1856, año en el que el país luchó por su independencia, ya que no solo estamos batallando con el COVID-19 sino también contra el desempleo y contra la debilidad de las finanzas públicas acumulada por muchos años de no resolver el problema.

En el año 2018 Costa Rica hizo historia al aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual comenzaba a dar sus frutos para recuperar la salud de la hacienda pública pero la pandemia llegó a detener los avances.

El presidente de la República destacó que el gobierno ha realizado un despliegue, no sólo sanitario, sino también económico para paliar los efectos que nos ha dejado el COVID-19.

Negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI):

“Si no actuamos, el riesgo está en devaluación, en altas tasas de interés, en más desempleo y en pobreza, lo cual afectaría a todos y con particular gravedad a los más pobres”, señaló Alvarado.

El presidente Alvarado expuso que esta semana se estará presentando la propuesta de negociación que presentara al FMI a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, y al país en general, el cual cuenta con cuatro objetivos:

Mantener la estabilidad económica y la confianza en el país. Mantener vigentes las instituciones vitales de nuestro Estado Social de Derecho. Hacer más eficiente el Estado para que sirva mejor al pueblo. Proteger a toda costa a las personas pobres y vulnerables, así como a la clase media.

El mandatario fue enfático en indicar que “no se aumentará el Impuesto de Valor Agregado (IVA). No se afectará a personas con salarios menores a los ₡800 mil, sean del sector público o privado. No habrá despidos masivos de funcionarios. No iremos en venta de activos más allá de lo que ya hemos comprometido públicamente. No tocaremos las zonas francas, que son claves para la inversión y para el empleo. Nada de eso sucederá”.

“Los distintos sectores aportarán, pero los más pudientes serán los que más apoyen en la salida de esta crisis. Solidaridad y unión son la clave”, agregó.

Dicha propuesta ha sido enriquecida con los aportes ciudadanos realizados en los foros virtuales que se realizaron en semanas pasadas y que fueron liderados por la vicepresidenta de la República, Epsy Campbell, el vicepresidente de Costa Rica, Marvin Rodríguez, y el equipo económico.

La Costa Rica del Bicentenario nos aguarda con esperanza, según el Gobierno:

El desarrollo de nuestro país no se detiene. Alvarado señaló que el próximo año, en el que cumpliremos 200 años de vida independiente, veremos el avance y finalización de algunos de los más importantes esfuerzos realizados por su gobierno.

Infraestructura. Obras como los intercambios de Taras y La Lima, que se firmó hoy, la ruta San José-San Ramón, la finalización de la Circunvalación, la Ruta 32 a Limón, la carretera desde Cañas hasta Barranca, la ampliación de La Angostura en Puntarenas y las decenas de caminos nacionales que están pasando de lastre a asfalto.

Salud. El 2021 verá el avance de la Nueva Torre del Hospital México, del Hospital de Turrialba, del Hospital de Puntarenas y del Área de Salud y el Hospital de Cartago, anunciado el día de hoy.

Seguridad. Alvarado destacó que el país verá una reducción en la tasa de homicidios y de criminalidad.

Educación. El mandatario solicitó el apoyo de los diputados para el proyecto de ley para creación del Programa Nacional de Alfabetización Digital, que actualmente se encuentra en plenario, y que busca que todos las y los estudiantes tengan las mismas oportunidades y acceso a la tecnología.

Durante la presente administración se ha invertido ₡17.438 millones en infraestructura educativa para beneficio de unos 68 mil estudiantes de toda la provincia de Cartago y destacó la creación del Liceo de Paraíso de Cartago que estaría listo en el 2021.

El mandatario agregó que la mejora en el reclutamiento de educadores y educadoras, su evaluación y capacitación continua, permitirá una mayor calidad educativa apoyada en la concreción de la Red del Bicentenario, la renovación de un Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y de una educación dual.

Ambiente. Costa Rica es líder en materia de sostenibilidad ambiental. Destacó que nuestro país no solo ha sido galardonado como Campeón de la Tierra sino que también fuimos el primer país en el mundo en lanzar un plan de descarbonización.

“Costa Rica sin pobreza extrema a más tardar en el 2030, de la mano de herramientas como el SINIRUBE, calificado por las Naciones Unidas como el sistema número 1 de América Latina.”

Y finalizó agregando que “no podemos defraudar a las 7 generaciones de costarricenses anteriores, porque la nuestra, la actual que vive en el país, es la generación del Bicentenario”, exteriorizó el presidente Carlos Alvarado.

