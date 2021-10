Policía de Tránsito reforzará operativos en carretera por juegos de “La Sele”

Debido a las eliminatorias masculinas para el mundial de fútbol Catar 2022, la Policía de Tránsito prevé condiciones de congestionamientos viales en carretera y mayor salida de vehículos, de ahí el llamado a la prudencia de las autoridades.

Por la hora de los juegos y el uso normal de las vías, German Marín Sandí, Director de la Policía de Tránsito, recalcó que “comprendiendo estas variables, buscarán regular lo mejor posible los flujos automotores y las conductas de los peatones, para reducir riesgos de accidentes que, a su vez, congestionan todavía más en un horario, de todas formas, complicado”.

Asimismo, indicó que se tendrá presencia policial tras cada juego el domingo y el próximo miércoles, con el objetivo de vigilar que no circulen vehículos conducidos por personas bajo los efectos del alcohol.

“Para el próximo domingo, al ser el juego a las 4 de la tarde, contra El Salvador, es posible que se preste para reuniones en casas o visitas al comercio, lo cual no tiene nada de malo desde la vialidad, el problema es cuando, luego de ver el juego, algunos conductores que consumieron licor deciden tomar el volante. En ese sentido, el llamado a la sensatez no es solo para el que conduce, sino para sus acompañantes y anfitriones para que no dejen a esa persona conducir en ese estado, no por temor a una multa, sino a una tragedia”, reseñó el funcionario.

No sobrecargar de personas el vehículo, comprendiendo que, por Ley, todos deben ir sujetos con cinturón y que al llevar niños menores de 12 años o de menos de 145 cm de talla, deben ir con dispositivo de retención de menores en un carro, son parte de los consejos.

