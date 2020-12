Policía de Tránsito realizará cerca de 5.000 labores operativas en Navidad y fin de año

Exceso de velocidad y alcohol al volante serán prioridades para la Policía de Tránsito durante el operativo de Navidad y fin de año, que ejecutará entre el primero de diciembre próximo y el 3 de enero de 2021, ambas fechas inclusive.

En total, será cerca de 4.700 las labores que realice en carretera, con el principal objetivo de reducir riesgos de muertes y accidentes, enfocándose, como se indicó, en el abuso de la velocidad, con 543 operativos, día y noche, en todo el territorio nacional y otras 218 labores de control para detectar conductores bajo los efectos del alcohol.

“Siempre vamos a estar atentos a todas las conductas, como por ejemplo, después de Navidad muchas personas se van de paseo, y suele ocurrir que saturan el vehículo y no llevan a los niños con el dispositivo de retención de menores, esa es una conducta muy peligrosa, pero claramente la velocidad y el alcohol al volante en una época de fiesta, van a estar en nuestras prioridades, más cuando ambas faltas han tenido un aumento en el 2020, respecto al año pasado”, explicó el German Marín Sandí, director de la Policía de Tránsito.

Como es habitual, agregó el funcionario, existirá un enfoque en los principales centros urbanos del país hasta el 25 de diciembre, porque los principales conflictos viales se dan en las ciudades, con motivo de las compras navideñas; en ese sentido, el estacionamiento indebido, que a octubre sumaba 16.000 multas, estará en la mira para dar fluidez al tránsito.

Luego de Navidad, el enfoque se dará en las rutas que conducen hacia las playas y zonas rurales, como toda la ruta Interamericana Norte y la Sur, la Costanera Sur, la ruta 32 a Limón, la ruta 36 hacia Sixaola y Puerto Viejo, la ruta 18, Limonal-Puente de La Amistad, la 21 entre Liberia y Nicoya, así como la ruta 27 San José-Caldera y la 35 entre Florencia y Los Chiles, por citar algunos ejemplos.

Se dispondrá de 654 oficiales en tres turnos, 190 patrullas, 36 grúas o plataformas, 196 motocicletas y 14 unidades de control de contaminación ambiental.

Motocicletas y otros controles

Desde el año 2014, el vehículo en el que más mueren personas en carretera es la motocicleta, si bien hay una reducción de casos en el 2020, respecto al año pasado, lo cierto es que sigue ocupando, con 88 fatalidades, con corte a octubre, el primer lugar, muy por encima de los 38 decesos en automóvil, que ocupa la segunda posición.

En esa vía, este año se tendrán, durante los 34 días de control especial de fin y principio de año, 532 operativos enfocados exclusivamente en revisar motocicletas, documentos y realizarles algunas pruebas, aportó Alberto Barquero Espinoza, sub-director del cuerpo policial.

Para tal fin, aunque serán equipos que se utilizarán en todo tipo de automotor, se cuenta con 14 medidores de gases y 40 sonómetros.

Asimismo, para las labores de control general, se dispondrá de 104 etilómetros para realizar pruebas de alcohol y 47 radares láser para medir la velocidad de los vehículos.

“Tendremos 3.370 controles viales, estaremos en los puntos de circulación más conflictivos, tratando de aligerar el paso, pero también estaremos muy pendientes de quienes se vayan de fiesta y conduzcan, con operativos a cualquier hora del día, porque la experiencia nos prueba que el alcohol al volante se da a cualquier hora en esta época del año”, agregó Barquero.

No caminar con muchos paquetes, pues se pierde visibilidad y capacidad de reacción es un consejo para los peatones, al mismo tiempo que se les pide usar pasos y puentes peatonales, no caminar por la calle y, donde no existan aceras, hacerlo de frente al tránsito. Si están de paseo, se les pide que tengan prudencia de no abusar del licor, porque eso limita la capacidad de equilibro y afecta los sentidos para poder caminar, medir bien a la hora de cruzar la calle con vehículos, entre otras limitaciones.

A los motociclistas, se les envía el mensaje de ser prudentes. Los controles no son para hacerles un mal, todo lo contrario. Se desea que puedan llegar bien a sus casas y en eso influye mucho el estado de la motocicleta, saber manejarla (tener licencia), usar casco y bien puesto en la cabeza, encender la luz siempre para hacerse visibles y usar chaleco reflectante. Consejos similares se aplican para los ciclistas, que deben hacerse visibles y no conducir contravía ni rebasar por la derecha, por ejemplo.

Finalmente, a los conductores se les solicita no recargar los automotores ni de paquetes, ni de maletas ni de personas. Todos los ocupantes deben ir con cinturón de seguridad o dispositivo para menores, según el caso.

No abusar de la velocidad para llegar al destino, respetar la señales de tránsito y ceder el paso a otros actores viales, también son consejos válidos, además de revisar bien el estado mecánico, eléctrico y de las llantas del automotor, más si van a realizar un viaje largo.

