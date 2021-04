Pérez Zeledón regresó a alerta naranja: CNE reitera un llamado al distanciamiento

Luego de que el cantón de Pérez Zeledón regresara a alerta naranja, esta semana, 88 Stereo le consultó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) cuáles son sus recomendaciones para prevenir más contagios.

En ese sentido, el Presidente de la CNE, Alexánder Solís, advirtió que ya el cantón generaleño ha estado varias veces en alerta naranja debido al alto índice de riesgo cantonal respecto a los contagios del COVID-19. Estas alertas corresponden a picos de crecimiento en la cantidad de casos reportados durante la pandemia.

No obstante, Pérez Zeledón no es un caso aislado en la región. Solís mencionó que, en este momento, 3 cantones de la Zona Sur están alerta naranja.

Por esa razón, Solís hizo un llamado para retomar las estrictas medidas de distanciamiento social; mantener las acciones sanitarias de lavado de manos y uso de mascarilla, y el absoluto respeto a las burbujas sociales. En resumen, el jerarca de la Comisión de Emergencias recordó que aún seguimos en pandemia y «no debemos descuidarnos».

Por otro lado, el jefe de la CNE agradeció los esfuerzos del sector privado y el comercio por atender las medidas de las autoridades y apoyar el trabajo del comité local de emergencias.

«La batalla contra el COVID-19 no se gana en los hospitales, se gana ahí en su casa y su puesto de trabajo, garantizando el no rompimiento de las burbujas sociales, pero sobre todo no participando y denunciando las fiestas y actividades sociales ilegales donde se concentra gran cantidad de personas y que es lo que, justamente, hace que el COVID-19 llegue a nuestros hogares», indicó Solís.

