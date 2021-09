Pareja tica y sus dos bebés recorrerán en remolque todo Estados Unidos

Nixon Barrantes es un tico de pura cepa. Nació en Pérez Zeledón, pero creció en Buenos Aires de Puntarenas y San Vito de Coto Brus. Él junto a su esposa Stephanie, también tica, y sus hijos Erik y Aqua, están realizando un viaje – en su camioneta 4×4 con remolque – que les llevará por todos los estados de Estados Unidos.

Él se fue a Estados Unidos hace mucho tiempo. Como todos, buscando su sueño americano. Desde entonces ha trabajado en construcción y fue DJ durante 14 años. Ahora él dirige de manera remota su propia aplicación de streaming Tica TV Plus, lo que le permite trabajar a ratos desde distintos lugares, y por ende, viajar.

Ella nació en Coronado pero se mudó con su madre a Norteamérica cuando tenía 6 años. Se crió en New Jersey y ahora es psicóloga especializada en arte-terapia.

Ellos cuentan que, un día, sin pensarlo mucho, decidieron viajar por Estados Unidos. La decisión fue motivada por las ganas de Stephanie de conocer ese país que la recibió de niña pero que nunca había tenido la oportunidad de ver en su totalidad. Ese mismo mes compraron el “camper”, vendieron sus otras pertenencias, y el 1 de junio de este año iniciaron su odisea.

“Yo personalmente he viajado por todo el mundo”, explicó Stephanie. En 2015, ella hizo un programa en la universidad que le permitió conocer, incluso con otros ticos, países de Asia, África y Europa.

“Tengo un espíritu muy viajero, muy gitano. Un día le dije a Nixon: Yo quiero viajar por Estados Unidos. Yo crecí aquí pero no conozco más que los dos estados de alrededor. Vámonos, aprovechemos que los chiquitos están muy pequeños y aún no van al kínder o la escuela. Y él me dijo: a donde usted vaya, yo la sigo”.

Hasta este momento llevan 20 estados recorridos, incluyendo New York, Pensilvania, Delaware, Washington, Ohio, Indiana, Kentucky, Wisconsin, Illinois, Minnesota, Montana, Idaho y Michigan. En todos ellos han conocido las ciudades principales.

Eso sí, Nixon y Stephanie estiman que su viaje terminará en unos 2 años, pues ese país cuenta con 50 estados.

“Lo que queremos es hacer historia. Porque creemos que muy pocas familias de 4 personas, con 2 niños pequeños, han hecho este viaje por todo Estados Unidos. Creo que ningún tico lo ha hecho”, aclaró el tico.

Aquí le compartimos algunas de las fotos más increíbles que ellos nos enviaron:

