Nuevo Obispo de San Isidro envió mensaje de esperanza a afectados por pandemia

El próximo Obispo de la Diocésis de San Isidro de El General, Juan Miguel Castro Rojas, aprovechó una conferencia de prensa donde se presentó ante medios locales para enviar un mensaje de apoyo a las personas de Pérez Zeledón y la Región Brunca que han sufrido o están sufriendo a raíz de la pandemia del COVID-19.

Como todos sabemos, muchas personas de la Zona Sur han perdido su salud, su trabajo o incluso a sus seres queridos debido a esta situación global. Por esa razón, el nuevo jerarca local de la Iglesia indicó que a él le duele muchísimo conocer las dificultades que enfrentan tantos hogares y que «nunca debe perderse la esperanza».

Por otro lado, el V Obispo de nuestra Diocésis dijo que ahora los sacerdotes y laicos comprometidos de la Iglesia tienen que ir a buscar a las personas y familias que no han vuelto a los templos desde el inicio de la pandemia para invitarles a regresar.

¿QUIÉN ES EL NUEVO OBISPO DE SAN ISIDRO?

Se trata de un hombre de 55 años con 31 años de sacerdocio.

El padre Juan Miguel es oriundo de Naranjo y actualmente sirve a la Iglesia como Párroco en Aguas Zarcas de San Carlos. Pertenece a una familia campesina y profundamente católica (tiene un tío de 88 años que es sacerdote también).

Él mismo contó que jamás imaginó que lo nombrarían Obispo; que la noticia lo tomó por sorpresa. «Yo le digo a la gente que me puse frío y que no se me pararon los pelos porque no tengo». Pero que aceptó porque es un servicio que le pide Dios y la Iglesia.

Su Ordenación Episcopal como nuevo Obispo de la Diocésis será el martes 25 de enero del 2022 a las 10:00 am en la Catedral de San Isidro.

