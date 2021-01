Ministerio de Cultura realizará en 2021 un Festival Nacional de las Artes

Desde el año 1995, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) instauró el programa Festival de las Artes, con los propósitos de fortalecer la identidad, la creatividad, la convivencia, así como facilitar un derecho ciudadano de acceso al arte y a las manifestaciones culturales que fortalecen la democracia y el desarrollo integral de la sociedad.

A través del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), se produce y ejecuta anualmente un Festival de las Artes, con una alternancia entre la versión nacional e internacional, con la excelencia artística y una amplia participación ciudadana, como pilares de producción.

Para este 2021, el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada y la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán Salvatierra, anunciaron la firma del Decreto No. 42759-C “Reforma al Decreto Ejecutivo No. 38002-C, Creación del Centro de Producción Artística y Cultural, del 26 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 220 del 14 de noviembre de 2013 y reformado por Decretos Ejecutivos No. 39629 del 15 de marzo del 2016 y 42036-C del 31 de octubre de 2019”.

Esto posibilita que el Festival de las Artes 2021 sea nacional y, de esta manera, ratifica acciones de reactivación productiva e impacto positivo en beneficio de la sociedad y del sector cultura.

“Con este Festival Nacional de las Artes 2021, priorizaremos la contratación de talento nacional y las particularidades culturales de nuestras comunidades y regiones, para ofrecer opciones productivas al sector artístico-cultural; a la vez, favorecer la circulación y el encadenamiento de sus actividades a la puesta en valor de la memoria y la riqueza cultural del país a nivel territorial. Falta aún camino por recorrer ante la pandemia por lo que debemos seguir construyendo en conjunto, para que garanticemos que los espacios de convivencia, acceso a la cultura y a la diversidad de nuestras expresiones propicien las condiciones y alianzas para la recuperación económica del sector mientras mantenemos la seguridad sanitaria”, expresó la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán Salvatierra.

En conjunto con diferentes instancias, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) ha estado trabajando en las acciones y acuerdos comunes para afrontar las situaciones generadas por la COVID-19.

Resultado de uno de los espacios de diálogo con el sector artístico y cultural, junto con los señores diputados Karine Niño y José María Villalta, se avanzó en este decreto que, además, abre a la participación de “cualquier entidad pública o privada, de conformidad con las posibilidades materiales y legales de estas” y habilita al Centro de Producción Artística y Cultural “para apoyar la realización de actividades que procuren aumentar la oferta cultural y que podrán acontecer simultáneas o asociadas al Festival Nacional de las Artes, también en formato virtual o presencial, siempre acorde con las posibilidades financieras, legales y administrativas de la institución”.

“Celebro este logro del sector cultura y esta decisión del Ministerio de Cultura y Juventud, para dar apoyo a las personas trabajadoras de las artes, asegurando que en 2021 se realice un Festival Nacional de las Artes. Destinar recursos a las actividades culturales es una inversión que contribuye al desarrollo de las poblaciones, el pensamiento crítico y la libre expresión, que son fundamentales para la democracia y la economía. Le daremos seguimiento a la gestión”, destacó el diputado José María Villalta.

“Esta solicitud había sido planteada desde el Manifiesto de Artistas y Trabajadores de la Cultura, firmado por miles de artistas y, además, la habíamos incluido dentro de los puntos a defender en la Ley 22.163, Ley de Emergencia y Salvamento Cultural, porque consideramos importantes estos mensajes de solidaridad y acuerpar al Sector Cultural en uno de los momentos más difíciles por los que ha pasado. Esperamos que esta sea la primera de muchas grandes noticias, surgidas como resultado del trabajo que venimos realizando”, comunicó la Red de Emergencia Cultural.

En 2020, el Festival Nacional de las Artes se realizó de forma virtual, con sede en la comunidad de Barva de Heredia, cuyas autoridades y comunidad manifestaron “tener en la cultura y en su historia un acervo fundamental para el bienestar y la proyección del cantón”.

En esa edición participaron más de 500 artistas, con alrededor de 85 presentaciones de música, danza, teatro, artes visuales, mascaradas, cimarronas, escultura, audiovisuales y otras expresiones. Antes del día de clausura, el festival contabilizó más de un millón de visualizaciones, dando un amplio alcance para su primera edición virtual.

El Decreto No. 42759-C, será publicado próximamente en el Diario Oficial La Gaceta para que entre a regir.

