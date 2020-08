Más de un millón de mujeres beneficiadas por el programa BN Mujer

El programa BN Mujer cumple 10 años de su creación con una importante cartera de clientes que reúne a más de un millón de mujeres.

Nuestras clientas han logrado alcanzar una meta de la mano del Banco Nacional y de ese grupo, más de 159 mil mujeres son empresarias que lideran su micro, pequeña empresa y mediana empresa, quienes son luchadoras, valientes, tienen metas claras y derriban barreras para salir adelante en beneficio propio y de sus familias.

BN Mujer trabaja en todo el país promoviendo una banca inclusiva, que promulga la igualdad de género y las mismas oportunidades para todos, así mismo, impulsa a las mujeres en sus diferentes roles: empresarias, estudiantes, administradoras del hogar, asalariadas, profesionales y pensionadas, a continuar alcanzando cualquier meta que se propongan, incentivando con ello, su desarrollo no solo empresarial sino también profesional y personal.

En su décimo aniversario, mediante este programa el Banco Nacional continúa empoderando mujeres y mejorando sus realidades, para que puedan hacer lo que realmente quieren en la vida.

Por ello, invita a la población femenina a preguntarse: ¿Por qué no?, siendo esta pregunta un reto personal importante que les permita cuestionarse el ¿Por qué no emprender? ¿Por qué no viajar? ¿Por qué no tener mi propia casa? ¿Por qué no incursionar en una carrera no tradicional? ¿Por qué no empezar ese proyecto que siempre he soñado?, entre otros deseos y metas que muchas veces no se concretan por estereotipos o patrones sociales impuestos y que algunas veces están muy ligados al tema de género.

Es importante denotar, que la igualdad de género se visualiza en el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así mismo, en los países donde hay mayor equidad de género hay mayor desarrollo económico.

Gracias a BN Mujer se desarrollan iniciativas en asesoría de organizaciones nacionales e internacionales especializadas en temas de género, tal es el caso de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, Financial Alliance for Women, ONU Mujeres, entre otras, con la finalidad de lograr un abordaje adecuado mediante la comunicación asertiva, que genere consciencia entre todos los individuos de la sociedad y promueva la inclusión de las mujeres en la economía.

Desde el año pasado la entidad financiera se comprometió con los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, promovidos por ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas. Un año después, el Banco Nacional hace un llamado a la acción por parte de otras empresas y busca involucrar también a su cadena de valor para que se adhieran a estos principios, esto con la finalidad de disminuir la brecha de género en el país, principalmente en participación económica y oportunidad, en donde según el Foro Económico Mundial sobre la Brecha de Género Global para 2020, en el caso de Costa Rica ocupa la posición No. 112 a nivel mundial en un ranking de 153 países.

Por otra parte, liderar un negocio no es tarea fácil, eso lo sabe bien el Banco Nacional quien se convierte en un asesor y aliado para el segmento femenino, por tal motivo, pone a su disposición una red experta de ejecutivos, así como una amplia oferta integral de productos y servicios financieros como Pyme Fácil, BN Emprendedor Pyme, Ahorro Programado, Fondos de Inversión, tarjetas de crédito, diversos seguros autoexpedibles, servicios electrónicos, medios de pago, entre otros.

Con orgullo, BN Mujer llegó a un saldo de cartera de crédito de más de 858 mil millones de colones, a junio de este año, beneficiando a mujeres que requirieron financiar sus actividades productivas, o bien, satisfacer sus demandas de consumo, vehículos, y vivienda. En cuanto a captación a junio de este año, las clientas confiaron sus ahorros, sus cuentas, y sus fondos de pensiones por un monto de 1.407.944 millones de colones (1,4 billones).

Adicionalmente, se encuentran activos 2.026 créditos otorgados para el desarrollo de proyectos productivos de personas en condición de pobreza, gracias al aporte del 100% de garantías del FIDEIMAS, y donde es vital el papel de las mujeres, muchas de estas cabezas de hogar. Además, en 2019 gracias a una alianza con el Hospital La Católica, se beneficiaron a 60 mujeres en condición de pobreza de la zona Atlántica, brindándoles acceso a servicios de salud bajo el programa Juntos Salvamos Vidas.

“BN Mujer tiene un enfoque transversal de género y equidad, con una amplia oferta de valor que se encuentra acorde a las necesidades de la población femenina, a su vez, promueve una mayor inserción de las mujeres en la economía, contribuyendo con ello, a bajar las brechas en materia de equidad de género, la disminución de la pobreza, la generación de empleo y el acceso a servicios financieros. De esta forma, ellas pueden ser gestoras de su propio crecimiento personal y convertirse en agentes de desarrollo económico para sí mismas, sus familias, comunidades y para Costa Rica”, según indicó Cinthya Morera, Directora Dirección Desarrollo y Mujer del Banco Nacional.

De la mano con la oferta de productos y servicios bancarios, la entidad financiera también ofrece el acompañamiento en temas no financieros, a través de asesorías, convenios, encadenamientos con propósito, transmisiones en vivo con expertos, Instagram Vamos a Contarte CR, entre otras.

Desde el 2012 se han realizado actividades de apoyo empresarial para la población femenina, favoreciendo a más de 12.600 participantes en todo el territorio nacional. Mientras que, del 2019 al presente año, se han apoyado alrededor de 2.575 mujeres empresarias con capacitaciones en distintos temas en plataformas como Pyme Nauta, participación en ferias, ruedas de negocios y múltiples actividades más.

Imagen de portada: Foto de Personas creado por prostooleh – www.freepik.es

