Más de 3000 estudiantes continúan recibiendo programas de inglés del INA a pesar de la pandemia

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) mantiene el 87% de los programas de inglés activos por medio de lecciones no presenciales, a pesar de la emergencia sanitaria por COVID-19, que obligó a suspender temporalmente los servicios presenciales.

Este compromiso de la Institución está beneficiando a 3068 estudiantes de las diferentes regiones del país (1703 mujeres y 1365 hombres), quienes desde sus casas continúan con su formación para obtener las competencias que les permitan ingresar al mercado laboral, sin poner en riesgo su salud y la de sus familias.

Tal es el caso de Yendry Agüero, madre de un niño de 4 años, quien en medio de la crisis culminó su programa de inglés y consiguió trabajo en la empresa Concentrix: “Toda esta oportunidad que me ha dado el INA me ha ayudado a formarme no sólo para aprender inglés, sino que me enseñaron además cosas que me enriquecieron como persona y me prepararon como profesional, y que ahora me ha permitido conseguir este trabajo que ha sido un desahogo económico y mental a favor mío y de mi familia”.

Continuar con los programas de inglés, es una evidencia clara del compromiso institucional en el marco de la Alianza para el Bilingüismo, mediante la cual el Gobierno, la academia y el sector productivo, promueven el aprendizaje del idioma inglés, como herramienta para aumentar la competitividad y empleabilidad de las personas.

Es importante destacar que la institución asumió el reto de desarrollar procesos hacia la virtualidad, pues un equipo docente del INA, con alto conocimiento en herramientas tecnológicas y estrategias de enseñanza, diseñaron una guía para la enseñanza en línea del inglés, que solventa las necesidades de todas las personas docentes de la Institución que están impartiendo estos programas, sin importar el nivel, curso o momento en el que se encontraban con sus estudiantes.

La estudiante Melissa Gamboa, quien hace un mes ingresó también a laborar en la empresa Amazon, asegura que las lecciones no presenciales le permitieron prepararse para su nuevo reto laboral donde además realiza teletrabajo.

“En el INA aparte de aprender un nuevo idioma, se nos fortaleció habilidades para hacer buenas presentaciones, perder el miedo a hablar en público, desenvolvernos mejor y trabajar en equipo, cosas que realmente considero me fortalecieron para haber sido seleccionada en este trabajo recién concluí mis estudios”, señala Gamboa.

La continuidad de las lecciones ha sido posible gracias al uso de las plataformas Teams, los paquetes de Microsoft 365 y Moodle, y se han realizado encuestas a las personas estudiantes para identificar a quienes tienen problemas o limitantes en temas de conectividad y equipo, por lo que el INA se encuentra analizando los medios y formas para solventar esta situación.

Imagen de portada: Foto de Educación creado por freepik – www.freepik.es

Me gusta esto: Me gusta Cargando...