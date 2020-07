Jóvenes artistas ya pueden inscribirse en II Edición del Premio Bancarte

Desde este miércoles y hasta el próximo 8 de agosto, estará abierta la convocatoria para la II Edición del Premio Bancarte: ¿Qué hay después del arte contemporáneo?

Este galardón es impulsado por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), con el objetivo de apoyar el trabajo de jóvenes creadores en el ámbito de las artes visuales.

“Bancarte, es un proyecto que desarrollamos en el marco del 37 aniversario de la ABC y que hemos decido mantener, pese al momento de crisis que vive el país, como una forma de apoyar y abrir nuevas oportunidades para los jóvenes artistas. Para esta II Edición se busca hacer una investigación artística sobre el momento después del arte contemporáneo en la escena artística costarricense”, detalló María Isabel Cortés, Directora Ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense.

La convocatoria está abierta para artistas entre 18 y 40 años, costarricenses o extranjeros residentes en el país, quienes podrán participar en forma individual o colectiva, con un máximo de dos obras.

El Premio Bancarte, que será otorgado a la obra ganadora, será de $3500.

El formulario de inscripción se encuentra AQUÍ

¿Qué tipo de obras pueden participar?

Las obras deben de ser inéditas u obras recientes que no han sido expuestas (de uno o dos años), además; estar directamente relacionadas con la reflexión: ¿Qué hay después del arte contemporáneo?

La resolución final se debe ajustar a los siguientes formatos:

Audiovisual: no podrán exceder los 10 minutos de duración, deberán presentarse en alta resolución, en formato .mov, .mp4 o .avi

Bidimensional: no deberán exceder los 1.8 m en cualquiera de sus dimensiones.

Tridimensional: no deberán exceder los 2 m3 en cualquiera de sus dimensiones.

“Con desarrollos tecnológicos impactando directamente prácticas artísticas y culturales, se ha empezado a avanzar a un momento “post” arte contemporáneo, donde el arte está siendo inundado por información, data, y una revolución digital que ha permitido y abierto diálogos entre prácticas clásicas como pintura y escultura, con métodos y representaciones más modernas e interdisciplinarias como internet art, moda, instalaciones y más. El investigar prácticas interdisciplinarias que están desafiando la definición y bordes de lo convencional señala el verdadero movimiento emergente del arte contemporáneo”, señaló Paz Monge, Directora Artística de Bancarte.

Cada propuesta debe incluir:

Ficha técnica de la obra: título, técnica, dimensiones, año de realización.

Breve texto de presentación de la obra (400 palabras máximo)

Imagen de la propuesta o cualquier recurso visual que facilite la comprensión de la misma.

Requisitos de montaje en caso de que existan.

Valor de aseguramiento en USD de la obra.

Dossier del artista que incluya su información básica de contacto (nombres y apellidos, año de nacimiento, copia de identificación, número telefónico, correo electrónico y dirección física) e información acerca de su trabajo artístico.

Es importante que los interesados tomen en cuenta que no se admitirán propuestas incompletas y que solo en caso de que la propuesta sea seleccionada, se coordinará la entrega de la obra para su exhibición en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC).

El jurado estará conformado por Miguel A. López (Co-director y curador en jefe de Teorética), Daniel Soto Morúa (Curador en Jefe Museo de Arte y Diseño Contemporáneo) y Jessica Kaire (Artista y co-directora/curadora del Nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Guatemala.

Esta comisión empleará como criterios de selección: pertinencia temática, calidad artística, coherencia intrínseca y originalidad. Con base en estos criterios se escogerá un conjunto de obras del total de propuestas concursantes, con miras a su exhibición en el MADC, la cual se realizará del 20 de noviembre del 2020 al 21 de marzo del 2021, el ganador se anunciará durante la inauguración de la muestra.

Para más información del concurso puede escribir a info@bancarte.com

